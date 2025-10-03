Menu
REFORÇO CONFIRMADO

Bahia: Santiago Arias fica fora da convocação da seleção da Colômbia

Lateral não é convocado para a Data Fifa e estará disponível no clássico contra o Vitória

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/10/2025 - 11:58 h
Santiago Arias não foi convocado para a Seleção Colombiana, confirmando sua presença no Ba-Vi. A não convocação elimina o risco de desfalque por causa da longa viagem entre Nova York e Salvador.
O lateral-direito Santiago Arias ficou de fora da convocação da seleção colombiana para a Data Fifa de outubro. Na manhã desta sexta-feira, 3, o técnico Néstor Lorenzo divulgou a lista de 25 convocados da Colômbia para os amistosos contra México e Canadá, sem o jogador do Bahia.

Veja a lista de convocados:

Dessa forma, Arias, que estará ausente do duelo deste domingo, 5, contra o Flamengo — cumprindo suspensão automática —, não correrá riscos de ficar de fora do Ba-Vi, marcado para o dia 16 de outubro.

Caso fosse convocado para a Colômbia, existiria dúvida quanto à presença de Arias na partida contra o Vitória, devido à proximidade das datas dos confrontos da seleção colobiana com o jogo do Bahia.

O último amistoso da Data Fifa será no dia 14, às 21h, enquanto o clássico Ba-Vi acontece apenas 48 horas depois, no dia 16, às 21h30, com uma distância de aproximadamente 7.008,75 km entre os locais dos duelos: Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena), em Nova York, nos Estados Unidos, e Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí
Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos
Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja
Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico
