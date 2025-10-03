REFORÇO CONFIRMADO
Bahia: Santiago Arias fica fora da convocação da seleção da Colômbia
Lateral não é convocado para a Data Fifa e estará disponível no clássico contra o Vitória
Por Téo Mazzoni
O lateral-direito Santiago Arias ficou de fora da convocação da seleção colombiana para a Data Fifa de outubro. Na manhã desta sexta-feira, 3, o técnico Néstor Lorenzo divulgou a lista de 25 convocados da Colômbia para os amistosos contra México e Canadá, sem o jogador do Bahia.
Veja a lista de convocados:
🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞
🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF
Dessa forma, Arias, que estará ausente do duelo deste domingo, 5, contra o Flamengo — cumprindo suspensão automática —, não correrá riscos de ficar de fora do Ba-Vi, marcado para o dia 16 de outubro.
Leia Também:
Caso fosse convocado para a Colômbia, existiria dúvida quanto à presença de Arias na partida contra o Vitória, devido à proximidade das datas dos confrontos da seleção colobiana com o jogo do Bahia.
O último amistoso da Data Fifa será no dia 14, às 21h, enquanto o clássico Ba-Vi acontece apenas 48 horas depois, no dia 16, às 21h30, com uma distância de aproximadamente 7.008,75 km entre os locais dos duelos: Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena), em Nova York, nos Estados Unidos, e Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes