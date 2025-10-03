Bahia x Flamengo: Onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Bahia e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O líder do campeonato vem pela frente - e o Bahia lida com a perda de em torno de treze atletas para o confronto. Se o desafio já prometia ser difícil por si só, a situação será ainda mais complicada no próximo domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, quando o Esquadrão enfrenta o Flamengo pela 27ª rodada do Brasileirão.

A situação do Tricolor na tabela segue a mesma após o tropeço contra o Botafogo no Nilton Santos na última quarta-feira, 1. Perdendo por 2 a 1, o Tricolor fica estagnado em sexto lugar, com os mesmos quarenta pontos.

A maior perda do Bahia na partida, no entanto, não foram os três pontos, mas sim os cinco desfalques que cumprirão suspensão contra o Flamengo. Na partida com o Fogão, Sanabria foi expulso, e Santiago Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor levaram seus terceiros amarelos, ficando todos de fora do confronto contra o Rubro-Negro.

Do outro lado do campo, o Flamengo aparece liderando. Após ficar no zero a zero com o Cruzeiro na 26ª rodada, o Mengão soma 55 pontos e lidera a tabela, com o Palmeiras encostando logo abaixo com 52, reafirmando a dificuldade da missão dada ao Bahia no final de semana.

"Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. Vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos Arias fora e Gilberto voltando, temos dois laterais-esquerdos além do Juba, vamos ter que fazer escolhas", comentou Ceni sobre o jogo.

"Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga. Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras, se não, você não tem chances", completou o técnico tricolor.



Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O que não falta no Bahia é desfalque - são dez jogadores com ausência garantida, e outros três como dúvida para a equipe tricolor. Além de Sanabria, Santiago Arias, Luciano Juba, Gabriel Xavier e Rodrigo Nestor, todos suspensos, João Paulo, Kanu, Erick, Caio Alexandre e Erick Pulga ficam de fora por lesão.

Ainda existem dúvidas em relação a Ruan Pablo, Ramos Mingo e David Duarte, que estão em processo de recuperação de lesão e ainda serão avaliados fisicamente. No entanto, a volta de David Duarte aos campos é provável, para reforçar o time desfalcado do Bahia.

Outro que está em processo de recuperação é Ademir - mas, como dito em coletiva pelo próprio Ceni, não deve ser utilizado por agora, para evitar possíveis cenários de reincidência de lesão.

Do outro lado, o Flamengo fica sem o lateral Alex Sandro e o zagueiro Léo Pereira, ambos com o terceiro amarelo contra o Cruzeiro. Assim, Danilo deve entrar no lugar de Léo, e Viña deve substituir Alex Sandro.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Rezende (Luiz Gustavo) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araújo (Cauly), Kayky e Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.