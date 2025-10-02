Bahia x Flamengo: titulares desfalcam o Rubro-Negro por suspensão

Jogadores do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo não vai contar com dois titulares para encarar o Bahia na Arena Fonte Nova. O lateral Alex Sandro e o zagueiro Léo Pereira receberam o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 2, e terão que cumprir suspensão automática.

Sem a dupla, o técnico Filipe Luís terá o experiente Danilo para lidar com a ausência de Léo Pereira, e Alex Sandro e Viña como opções para o lado esquerdo, jogadores que frequentemente entram em campo no Brasileirão.

No caso do Bahia, que pode ter 13 desfalques, a situação é mais complicada. Sem o suspenso Ramos Mingo e Gabriel Xavier, além de Kanu, que não reúne condições de jogo, o Tricolor pode ter apenas Fredi Lippert, Luiz Gustavo e Rezende, atletas que não entram em campo com frequência, caso David Duarte não se recupere a tempo.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão.