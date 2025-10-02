VAI PROS AMISTOSOS
Lateral que deu assistência contra o Bahia é convocado para a Seleção
Vitinho, do Botafogo, foi chamado por Ancelotti para substituir Vanderson
Por Marina Branco
A noite da última quarta-feira, 1, foi especial para Vitinho, do Botafogo, que viveu uma vitória logo antes da realização de um sonho. Pouco depois de dar assistência na partida contra o Bahia pela 26ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito foi convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para os amistosos com Coreia do Sul e Japão.
O chamado aconteceu após Vanderson, do Monaco, ser cortado devido a uma lesão muscular sofrida contra o Manchester City. O bom momento de Vitinho, então, pesou na decisão, e resultou na segunda convocação da carreira.
Leia Também:
O lateral foi destaque na vitória alvinegra sobre o Bahia, criando jogadas ofensivas e coroando a atuação com uma assistência. O desempenho reforça a confiança do técnico italiano, que já havia recorrido ao jogador na última convocação após outro corte de Vanderson.
Foi justamente na última Data Fifa a estreia de Vitinho pelo Brasil, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, em El Alto. Vitinho passou 61 minutos em campo na derrota sofrida pela Canarinha.
Com apenas 23 anos, Vitinho se firma como uma das principais peças da lateral no futebol brasileiro. Agora, terá a chance de mostrar serviço nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, onde pode conquistar espaço definitivo na lista de Ancelotti para os próximos compromissos da Seleção.
É SELEÇÃO! 🇧🇷🌟— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 2, 2025
Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na Seleção Brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão! Parabéns, Vitinho! 👏🏽 # BFR pic.twitter.com/kyOoTxMEmn
Muito elogiado no jogo contra o Bahia e aplaudido pela torcida alvinegra ao ser substituído, Vitinho comemorou a boa fase antes mesmo de ser convocado. "O mais importante é que a gente está em quarto lugar, é o objetivo nosso na temporada", disse à Botafogo TV.
"A gente vem tendo momentos difíceis, mas o grupo mostra resiliência, mostra o nosso dia a dia, o trabalho. Fico feliz por ter ajudado com uma assistência, isso mostra o trabalho que eu venho fazendo nos treinos, apesar que não são muitos, porque a gente joga toda hora. Mas fico feliz pelo resultado, por termos saído com os três pontos", finalizou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes