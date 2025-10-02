Menu
ESPORTES
VAI PROS AMISTOSOS

Lateral que deu assistência contra o Bahia é convocado para a Seleção

Vitinho, do Botafogo, foi chamado por Ancelotti para substituir Vanderson

Marina Branco

Por Marina Branco

02/10/2025 - 14:57 h
Vitinho pela Seleção
Vitinho pela Seleção -

A noite da última quarta-feira, 1, foi especial para Vitinho, do Botafogo, que viveu uma vitória logo antes da realização de um sonho. Pouco depois de dar assistência na partida contra o Bahia pela 26ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito foi convocado para a Seleção Brasileira por Carlo Ancelotti para os amistosos com Coreia do Sul e Japão.

O chamado aconteceu após Vanderson, do Monaco, ser cortado devido a uma lesão muscular sofrida contra o Manchester City. O bom momento de Vitinho, então, pesou na decisão, e resultou na segunda convocação da carreira.

O lateral foi destaque na vitória alvinegra sobre o Bahia, criando jogadas ofensivas e coroando a atuação com uma assistência. O desempenho reforça a confiança do técnico italiano, que já havia recorrido ao jogador na última convocação após outro corte de Vanderson.

Foi justamente na última Data Fifa a estreia de Vitinho pelo Brasil, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, em El Alto. Vitinho passou 61 minutos em campo na derrota sofrida pela Canarinha.

Com apenas 23 anos, Vitinho se firma como uma das principais peças da lateral no futebol brasileiro. Agora, terá a chance de mostrar serviço nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, onde pode conquistar espaço definitivo na lista de Ancelotti para os próximos compromissos da Seleção.

Muito elogiado no jogo contra o Bahia e aplaudido pela torcida alvinegra ao ser substituído, Vitinho comemorou a boa fase antes mesmo de ser convocado. "O mais importante é que a gente está em quarto lugar, é o objetivo nosso na temporada", disse à Botafogo TV.

"A gente vem tendo momentos difíceis, mas o grupo mostra resiliência, mostra o nosso dia a dia, o trabalho. Fico feliz por ter ajudado com uma assistência, isso mostra o trabalho que eu venho fazendo nos treinos, apesar que não são muitos, porque a gente joga toda hora. Mas fico feliz pelo resultado, por termos saído com os três pontos", finalizou.

x