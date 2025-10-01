BRUXA TÁ SOLTA!
Mais um! Ramos Mingo é substituído com dores e preocupa o Bahia
Zagueiro não conseguiu seguir na partida no jogo contra o Botafogo
Por Lucas Vilas Boas
Ramos Mingo é mais um jogador do Bahia a ser substituído precocemente durante o jogo contra o Botafogo. O zagueiro sentiu dores, recebeu atendimento no gramado e deu lugar para Michel Araújo entrar no segundo tempo do duelo no Nilton Santos.
O argentino é o quinto jogador com mais jogos pelo Tricolor em 2025, com 48 partidas. O líder da lista é o lateral Luciano Juba, que teve que deixar o campo ainda no primeiro tempo, aumentando a preocupação do Esquadrão com os desfalques.
Contra o Flamengo, no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Bahia não vai poder contar com Santiago Arias, Luciano Juba e Rodrigo Nestor, que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Alvinegro e cumprirão suspensão automática.
