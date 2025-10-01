SENTIU!
Botafogo x Bahia: Luciano Juba sente dores e é substituído no 1º tempo
Lateral-esquerdo deu lugar à Zé Guilherme durante duelo no Nilton Santos
Por Lucas Vilas Boas
O lateral-esquerdo Luciano Juba sentiu dores e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo durante o jogo entre Botafogo x Bahia, no Nilton Santos. O camisa 46 sentiu sozinho, deixou o gramado de maca e deu lugar para Zé Guilherme entrar em ação em 'jogo de seis pontos' do Brasileirão.
A preocupação é grande, já que Juba é o jogador do Bahia com mais jogos na temporada, com 53 partidas. O Tricolor sofre com muitos desfalques em 2025 e, apesar de já contar com retornos, segue sem contar com peças importantes da equipe comandada por Rogério Ceni.
Sem o atleta, o Tricolor não demorou para sofrer o primeiro gol no Rio de Janeiro, com o uruguaio Santiago Rodrigues abrindo placar para o Alvinegro. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja o momento que o lateral se atirou no gramado:
Quando o DM parece tá melhorando, vem mais uma lesão.— Yuri Santana (@oysantanaa) October 2, 2025
Luciano Juba…
Parece virilha, lesão chata mas aguardar o grau após exame de imagem. pic.twitter.com/uQop7DDl8Z
