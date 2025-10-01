Bahia: Pivete de Aço ganha chance com Ceni por suspensão de Acevedo

Para o jogo decisivo contra o Botafogo, Rogério Ceni chama o jovem Sidney, volante que teve seu contrato renovado recentemente. O Pivete de Aço é opção no banco. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A partida do Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contará com uma novidade no plantel azul, vermelho e branco: o volante Sidney foi relacionado para o jogo.

O técnico Rogério Ceni terá o jovem Pivete de Aço no banco de reservas para suprir a ausência do volante Nico Acevedo, que cumprirá suspensão automática diante do Botafogo após receber seu terceiro cartão amarelo no triunfo contra o Palmeiras, no último domingo, 28.

Apesar da presença de Sidney, o substituto natural do uruguaio deverá ser o volante Rezende, mas o Pivete de Aço servirá como opção para o comandante tricolor.

Em 2025, o jovem volante de 19 anos já disputou seis partidas pela equipe profissional do Bahia, sendo três pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste — atuando nos dois jogos da final — e conquistando o título em ambas as competições.

Além disso, há cerca de duas semanas, Sidney teve seu contrato com o Bahia renovado. O clube anunciou a extensão do vínculo do jovem atleta até dezembro de 2028.