Bahia: Pivete de Aço ganha chance com Ceni por suspensão de Acevedo
Volante de 19 anos é relacionado para a partida contra o Botafogo
Por Téo Mazzoni
A partida do Bahia nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contará com uma novidade no plantel azul, vermelho e branco: o volante Sidney foi relacionado para o jogo.
O técnico Rogério Ceni terá o jovem Pivete de Aço no banco de reservas para suprir a ausência do volante Nico Acevedo, que cumprirá suspensão automática diante do Botafogo após receber seu terceiro cartão amarelo no triunfo contra o Palmeiras, no último domingo, 28.
Apesar da presença de Sidney, o substituto natural do uruguaio deverá ser o volante Rezende, mas o Pivete de Aço servirá como opção para o comandante tricolor.
Em 2025, o jovem volante de 19 anos já disputou seis partidas pela equipe profissional do Bahia, sendo três pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste — atuando nos dois jogos da final — e conquistando o título em ambas as competições.
Além disso, há cerca de duas semanas, Sidney teve seu contrato com o Bahia renovado. O clube anunciou a extensão do vínculo do jovem atleta até dezembro de 2028.
