Confirmado! Clubes da Libertadores e Sul-Americana ficam fora do Nordestão

Entenda por que a nova regra da CBF para o calendário 2026 vai impedir a participação de clubes classificados para Libertadores e Sul-Americana na Copa do Nordeste. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A Copa do Nordeste de 2026 terá mudanças significativas no formato. Em anúncio feito nesta quarta-feira, 1, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a entidade confirmou, durante a apresentação do novo calendário do futebol masculino brasileiro para o ciclo 2026-2029, que as equipes classificadas para torneios da Conmebol não participarão do Nordestão.

Com isso, a edição de 2026 da competição não deverá contar com a participação do Bahia — atual campeão e detentor do maior número de taças (5).

O Tricolor de Aço, atualmente na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, possui cerca de 77,4% de chance de classificação à Libertadores e, caso não conquiste a vaga na chamada “Glória Eterna”, garantirá participação na Sul-Americana.

Além do Bahia, o Nordestão de 2026 também poderá não contar com o Ceará, que atualmente tem 58,1% de chances de classificação para a Copa Sul-Americana.

Já os outros três clubes nordestinos na Série A — Vitória, Fortaleza e Sport — possuem chances mínimas de ficarem de fora da Copa do Nordeste, uma vez que, no momento, estão todos na zona de rebaixamento.

No entanto, os três ainda mantêm possibilidades de classificação à Sul-Americana, com percentuais de 2,1%, 4,4% e 0,29%, respectivamente.

A Copa do Nordeste de 2026 terá início em 25 de março e se encerrará em 7 de junho. O torneio terá uma ampliação no número de participantes, saindo de 16 para 20 clubes.

