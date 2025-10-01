Menu
HOME > ESPORTES
MUDANÇA!

Confirmado! Clubes da Libertadores e Sul-Americana ficam fora do Nordestão

Nova regra da CBF impede times em torneios Conmebol de jogar a Copa do Nordeste

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

01/10/2025 - 11:25 h
Entenda por que a nova regra da CBF para o calendário 2026 vai impedir a participação de clubes classificados para Libertadores e Sul-Americana na Copa do Nordeste.
Entenda por que a nova regra da CBF para o calendário 2026 vai impedir a participação de clubes classificados para Libertadores e Sul-Americana na Copa do Nordeste.

A Copa do Nordeste de 2026 terá mudanças significativas no formato. Em anúncio feito nesta quarta-feira, 1, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a entidade confirmou, durante a apresentação do novo calendário do futebol masculino brasileiro para o ciclo 2026-2029, que as equipes classificadas para torneios da Conmebol não participarão do Nordestão.

Com isso, a edição de 2026 da competição não deverá contar com a participação do Bahia — atual campeão e detentor do maior número de taças (5).

O Tricolor de Aço, atualmente na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, possui cerca de 77,4% de chance de classificação à Libertadores e, caso não conquiste a vaga na chamada “Glória Eterna”, garantirá participação na Sul-Americana.

CBF divulga calendário do futebol 2026 com mudanças expressivas; veja
Popó elogia Wanderlei Silva e propõe reconciliação após confusão
Schiessl vence Tsitsipas no M25 de Salvador; baianos surpreendem

Além do Bahia, o Nordestão de 2026 também poderá não contar com o Ceará, que atualmente tem 58,1% de chances de classificação para a Copa Sul-Americana.

Já os outros três clubes nordestinos na Série A — Vitória, Fortaleza e Sport — possuem chances mínimas de ficarem de fora da Copa do Nordeste, uma vez que, no momento, estão todos na zona de rebaixamento.

No entanto, os três ainda mantêm possibilidades de classificação à Sul-Americana, com percentuais de 2,1%, 4,4% e 0,29%, respectivamente.

A Copa do Nordeste de 2026 terá início em 25 de março e se encerrará em 7 de junho. O torneio terá uma ampliação no número de participantes, saindo de 16 para 20 clubes.

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí
Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos
Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja
Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico
Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

