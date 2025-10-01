Popó elogia Wanderlei Silva e propõe reconciliação após confusão

Em comunicado emocionante, Popó lamenta a confusão após a luta e faz apelo a Wanderlei Silva por paz e respeito ao legado. Veja a mensagem completa do boxeador. - Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

Após a confusão ocorrida no Spaten Fight Night, em São Paulo, no último sábado, 27, o boxeador baiano Acelino “Popó” Freitas se pronunciou mais uma vez nas redes sociais. Em sua publicação, Popó reafirmou sua posição no boxe mundial, elogiou Wanderlei Silva e propôs uma reconciliação.

O episódio aconteceu após o árbitro desclassificar Wanderlei Silva a 1m34s do 4º round, encerrando o combate a favor de Popó. Imediatamente, membros das equipes de ambos os lutadores invadiram o ringue e iniciaram uma briga generalizada. Durante a confusão, Wanderlei foi atingido por um golpe de direita no queixo desferido por Rafael Freitas, filho de Popó, e caiu à lona. O lutador só conseguiu se levantar cerca de quatro minutos depois, precisando de ajuda para sair do ringue.

Em sua mensagem, Popó destacou a importância do legado construído pelos lutadores e pediu paz: "Wand, meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas — que só eu e você vivemos e sabemos, ninguém mais — e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações! Certamente, não dá para voltar atrás (e eu voltaria, se fosse possível), mas dá para seguirmos em frente com honra, paz e uma grande lição. Boa recuperação!".

