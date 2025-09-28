Menu
SPATEN FIGHT NIGHT

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Após o ocorrido, Wanderlei foi levado ao hospital

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

28/09/2025 - 7:43 h
Luta acinteceu neste sábado, 27
Luta acinteceu neste sábado, 27 -

O confronto entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva acabou em confusão generalizada após vitória do tretracampeão mundial de boxe.

Realizada neste sábado, 27, em São Paulo, a luta principal do Spaten Fight Night estava programada para oito rounds, mas terminou antes do previsto. Wanderlei recebeu três advertências durante o combate, que foi encerrado no quarto round, com vitória para Acelino Popó.

Após a decisão do árbitro, integrantes das equipes dos dois atletas invadiram o ringue e uma confusão generalizada se iniciou. Nas imagens, é possível ver que Wanderlei levou um soco no queixo e caiu desacordado.

O ex-lutador de MMA, de 49 anos, permaneceu inconsciente por alguns minutos e só conseguiu se levantar aproximadamente quatro minutos depois, com auxílio de sua equipe.

Atendimento médico

Wanderlei recebeu atendimento médico imediato, foi colocado em uma maca e levado de ambulância ao Hospital São Luiz, na zona sul da capital. Ele deixou o local da luta com hematomas no rosto e muito sangue. Foram necessários ao menos três panos para limpar a lona.

o pronto-socorro, ele passou por exames de tomografia na cabeça e na coluna cervical, que não apontaram alterações significativas. Wand também passou por sutura na região do olho esquerdo e teve alta cerca de quatro horas depois de dar entrada no hospital.

Bahia detona Flamengo em nota após bloqueio de repasses da Libra
Com Bahia de olho, Conmebol divulga datas da semifinal da Libertadores
Casagrande ignora brigas e sai em defesa de Neymar

Pronunciamento

A cervejaria Spaten, patrocinadora do evento, publicou nota oficial em suas redes sociais repudiando a briga:

"Defendemos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Repudiamos o que ocorreu após a luta final, por não representar esses valores. Seguiremos trabalhando para apoiar e promover os princípios do esporte e das artes marciais."

Popó pede desculpas

O tetracampeão mundial de boxe se pronunciou e pediu desculpas pelo ocorrido.

"Eu não vim aqui para denegrir a imagem de ninguém e para fazer briga ou confusão. Vim aqui para dar um show para vocês, para fazer o melhor possível. Se o Wanderlei me deu cabeçada, se deu cotovelada, era eu e ele e mais ninguém. Nem a minha equipe e nem a equipe dele deveria se meter. A briga aqui dentro é entre eu e ele"

