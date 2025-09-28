Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Luta acinteceu neste sábado, 27 - Foto: Reprodução TV Globo

O confronto entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva acabou em confusão generalizada após vitória do tretracampeão mundial de boxe.

Realizada neste sábado, 27, em São Paulo, a luta principal do Spaten Fight Night estava programada para oito rounds, mas terminou antes do previsto. Wanderlei recebeu três advertências durante o combate, que foi encerrado no quarto round, com vitória para Acelino Popó.

Após a decisão do árbitro, integrantes das equipes dos dois atletas invadiram o ringue e uma confusão generalizada se iniciou. Nas imagens, é possível ver que Wanderlei levou um soco no queixo e caiu desacordado.

O ex-lutador de MMA, de 49 anos, permaneceu inconsciente por alguns minutos e só conseguiu se levantar aproximadamente quatro minutos depois, com auxílio de sua equipe.

Atendimento médico

Wanderlei recebeu atendimento médico imediato, foi colocado em uma maca e levado de ambulância ao Hospital São Luiz, na zona sul da capital. Ele deixou o local da luta com hematomas no rosto e muito sangue. Foram necessários ao menos três panos para limpar a lona.

o pronto-socorro, ele passou por exames de tomografia na cabeça e na coluna cervical, que não apontaram alterações significativas. Wand também passou por sutura na região do olho esquerdo e teve alta cerca de quatro horas depois de dar entrada no hospital.

Pronunciamento

A cervejaria Spaten, patrocinadora do evento, publicou nota oficial em suas redes sociais repudiando a briga:

"Defendemos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Repudiamos o que ocorreu após a luta final, por não representar esses valores. Seguiremos trabalhando para apoiar e promover os princípios do esporte e das artes marciais."

Popó pede desculpas

O tetracampeão mundial de boxe se pronunciou e pediu desculpas pelo ocorrido.

"Eu não vim aqui para denegrir a imagem de ninguém e para fazer briga ou confusão. Vim aqui para dar um show para vocês, para fazer o melhor possível. Se o Wanderlei me deu cabeçada, se deu cotovelada, era eu e ele e mais ninguém. Nem a minha equipe e nem a equipe dele deveria se meter. A briga aqui dentro é entre eu e ele"