Com Bahia de olho, Conmebol divulga datas da semifinal da Libertadores

Troféu da Copa Libertadores - Foto: Divulgação

Com a presença de dois representantes do Brasil, a Conmebol definiu as datas e horários das semifinais da Copa Libertadores. O Flamengo encara o Racing-ARG, enquanto o Palmeiras, próximo adversário do Bahia, disputa vaga na final com a LDU.

O Rubro-Negro enfrenta os argentinos nos dias 22 e 29 de outubro, em duas quartas-feiras. O Verdão, por outro lado, encara os equatorianos em 23 e 30 do mesmo mês, duas noites de quinta.

Semifinal da Libertadores 2025

Jogos de ida:

22/10 às 21h30: Flamengo x Racing - Maracanã

23/10 às 21h30: LDU x Palmeiras - Rodrigo Paz Delgado

Jogos de volta:

29/10 às 21h30: Racing x Flamengo - El Cilindro

30/10 às 21h30: Palmeiras x LDU - Allianz Park

Bahia de olho na Libertadores

Apesar de ter sido eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos, o Bahia segue de olho na participação dos times brasileiros na competição. Na temporada passada, o Tricolor foi beneficiado pelo título do Botafogo, que gerou no Brasileirão uma vaga extra na fase preliminar da competição sul-americana.

Bahia participou da Copa Libertadores em 2025 e busca repetir o feito na próxima temporada | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Atualmente na 6ª colocação da Série A, o Bahia poderia se classificar diretamente para a fase de grupos em caso de títulos de Flamengo ou Palmeiras na Libertadores e do Cruzeiro na Copa do Brasil, já que os três times estão neste momento dentro do G-4.