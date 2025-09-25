Libertadores: São Paulo perde para LDU e é eliminado dentro de casa

LDU venceu o São Paulo por 1 a 0 em pleno MorumBIS - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@FEFecuador)

Depois de Bahia, Fortaleza e Internacional, o São Paulo é o quarto brasileiro a dar adeus à Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira, 25, a equipe de Hernán Crespo perdeu por 1 a 0 para a LDU, no Morumbi, e foi eliminado nas quartas de final da competição. O clube equatoriano venceu no placar agregado por 3 a 0.

Apesar dos mais de 60 mil torcedores presentes, o time paulista não conseguiu reverter a desvantagem do primeiro jogo. De fora também da Copa do Brasil, após perder para o Athletico-PR, a equipe agora foca somente no Campeonato Brasileiro buscando a vaga na próxima edição da Liberta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o resultado, a LDU encara o Palmeiras pela semifinal do torneio por uma vaga na grande decisão. O Alviverde fez o dever de casa nesta quarta, 24, e despachou o River Plate, aplicando um 5 a 2 na junção dos placares da ida e da volta.

O Flamengo ainda entra em campo nesta quinta, logo mais às 21h30, contra o Estudiantes, na Argentina, para manter viva a chance de mais uma final brasileira na competição. Caso avance, o Rubro-Negro terá pela frente o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield na última terça.