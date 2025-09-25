Vasco x Bahia: áudios do VAR de lances polêmicos são expostos pela CBF

João Vitor Gobi, árbitro de Vasco x Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, 25, os áudios do VAR da derrota por 3 a 1 do Bahia diante do Vasco. A expulsão de Jean Lucas e a análise da falta cometida por Matteo Sanabria foram as únicas jogadas publicadas pela entidade.

Apesar das críticas, os lances em cima de Luciano Juba e da forte entrada do volante Rezende, que aconteceram quando o jogo ainda estava empatado, não tiveram suas avaliações publicadas, já que apenas avaliações em que o árbitro de vídeo recomenda a revisão no monitor são exteriorizadas.

Na última jogada analisada, o argentino Sanabria é advertido com o cartão amarelo após forte chegada no lateral Puma Rodríguez e, mesmo após revisão no monitor, o juiz opta por manter a decisão de campo, flagrando apenas um "contato com intensidade média".

O árbitro de vídeo, contudo, afirmou que a intenção do atacante tricolor "é só colocar o pé, ele não vai disputar a bola" e recomendou a análise para mais um cartão vermelho.

"Começa em cima, desce pelo tornozelo. O jogador ele vem com a perna em riste, atinge com trava da chuteira. A intenção dele é só colocar o pé, ele não vai disputar a bola. O jogador vem por cima, não joga a bola" disse o VAR.

Na primeira jogada em que o VAR entra em ação, os árbitros flagram Jean Lucas atingindo o rosto do volante Barros, do Cruzmaltino, com o cotovelo. De acordo com a análise, o meio-campista atinge o rosto do profissional com o cotovelo "em movimento adicional e deliberado".

"Para mim ele faz um movimento de braço que não precisa, ele faz um movimento de cotovelo. Pega sim. Ele joga esse corpo depois que não precisaria jogar. Pega claramente no rosto do atleta. Ele faz o movimento com força, sem necessidade", disse Gilberto Rodrigues, responsável pelo VAR.

"O jogador de número 6 vai para disputar a bola, com o cotovelo, uma parte dura, atinge uma parte sensível, que é o rosto do adversário, com uma intensidade alta. Por esse motivo, volto com a decisão de tiro livre indireto, cartão vermelho para o número 6 por jogo brusco grave", assentiu João Vitor Gobi, o juiz de campo.

No início do jogo, um lance forte em cima do lateral Luciano Juba chamou a atenção, mas foi ignorado pelos árbitro de campo e vídeo. Na ocasião, o volante Barros estende o braço direito, acerta o rosto do atleta e, embora também se encaixe no critério "parte dura atingindo parte sensível", não foi o suficiente para uma revisão ser recomendada.

Veja:

Sem Jean Lucas, o Bahia volta a campo no próximo domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, para encarar o Palmeiras, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.