Estrategista: Jair Ventura quer "surpreender" o Grêmio de Mano Menezes

Surpreender. Esse foi um termo muito utilizado por Jair Ventura em sua apresentação como novo técnico do Vitória, nesta quinta-feira, 25, na Sala de Imprensa do Barradão. Para ele, causar surpresa aos adversários é uma das chaves para ganhar os duelos táticos nas partidas.

Contratado para salvar o Leão da Barra do rebaixamento, Ventura foi questionado sobre como pretende montar sua equipe na estreia contra o Grêmio, neste domingo, 28, respondendo com sinceridade e bom humor. Ele afirma que, se depender dele, o mínimo de detalhes será exposto com a intenção de deixar dúvidas para o treinador oponente — Mano Menezes é o próximo deles.

“Se eu pudesse passar o time pra vocês [imprensa] e o Mano [Menezes, técnico do Grêmio] não soubesse, eu passaria. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Todo mundo desliga as câmeras aqui, eu passo o time e a gente vai trocar ideia, mas não sai daqui, beleza? Não vai acontecer (risos). Então vai chegar no Mano [Menezes], que é um estrategista, já enfrentei ele várias vezes. Se eu falar, ele vai montar o time dele de acordo com o time que eu vou jogar. Eu já trabalhei em clubes como o Corinthians, que o presidente disse que lá não tem treino fechado. A minha situação de fechar treino, juro para vocês de coração, não é para esconder o time de vocês [imprensa] e da nossa torcida, mas sim de fazer surpresa para o nosso adversário”, explicou Ventura.

Jair Ventura chegou a relembrar uma conversa que teve com Fábio Carille, colega de profissão que esteve no Vitória pouco antes de sua chegada no clube. Ele afirmou ter surpreendido o ex-técnico do Leão com uma escalação inesperada.

“Teve um lance também, que foi com o [Fábio] Carille. Estávamos fazendo a Licença Pro juntos, aí ele falou: ‘sou contra fechar treino’. Muito tempo dele no Corinthians, já estava adaptado a aquilo. A gente estava debatendo um lance, aí ele falou: ‘fui te enfrentar no Botafogo e tu veio com um time que eu não esperava’. Eu falei: ‘é por isso que eu fecho treino’. A gente tenta surpreender de alguma maneira o nosso adversário”, contou.

Pontos fracos e fortes? Ninguém vai saber

Perguntado sobre o que precisa melhorar no Vitória, que está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e tem apenas 22 pontos, Jair Ventura também preferiu não entrar em detalhes. Para ele, revelar os pontos fracos do time não seria “inteligente”.

Seria pouco inteligente da minha parte chegar aqui e mostrar nossos pontos fracos. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"A gente vai trabalhar internamente o que temos que melhorar, mas não vamos caçar vilões ou setores [defesa, meio-campo ou ataque]. Vamos trabalhar para melhorar como um todo, todas as fases do jogo com a mesma importância. ‘Ah, estamos tomando muitos gols e por isso precisamos trabalhar mais a organização defensiva’, para mim não. Todos os times tem que estar bem em todas as fases", detalhou.

Além disso, Ventura pregou respeito com Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas, seus antecessores no comando técnico rubro-negro. O profissional ainda citou que existem coisas boas para se aproveitar nesses trabalhos passados, mas afirmou que também manterá esses detalhes em segredo.

“Seria incoerente chegar aqui e falar dos jogos passados com [Fábio] Carille, com Rodrigo [Chagas], com [Thiago] Carpini, treinadores que passaram aqui, e identificar defeitos nos trabalhos deles. Eu não gostaria que fizessem comigo, jamais vou fazer. Foram bons treinadores que passaram, as mudanças acontecem e sabemos o porquê. Temos que aproveitar tudo o que foi bom, que também eu não vou falar”, finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura se prepara para voltar a campo no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio de Mano Menezes. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.