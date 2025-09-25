Propositivo ou reativo? Jair Ventura fala em se adaptar para cada jogo

Jair Ventura durante entrevista coletiva - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apresentado como novo técnico do Vitória nesta quinta-feira, 25, Jair Ventura comandou apenas dois treinos no CT Manoel Pontes Tanajura. No entanto, o profissional de 46 anos já comentou um pouco sobre como pensa futebol e garantiu: cada jogo requer uma estratégia diferente.

Em entrevista coletiva na Sala de Imprensa do Barradão, Ventura explicou que gosta de se adaptar aos diferentes cenários trazidos nos seus trabalhos, seja pelo elenco que tem à disposição ou nas características de cada adversário.

Resumindo o que eu penso de futebol: meu modelo de jogo é variável de acordo com meu elenco. Jair Ventura - Técnico do Vitória

“Vai ter jogos que vocês vão falar: ‘O Jair usou fulano nesse jogo, no outro nem entrou’. Porque a gente vai muito de acordo com o que o jogo pede. De repente eu vou pedir um cara mais marcador, depois um cara mais para frente, um cara que tem um pouquinho mais de qualidade e marca um pouco menos. Sabe?”, iniciou Jair Ventura.

“De repente, vocês podem achar um pouco de incoerência em algumas mexidas, algumas escalações, mas também é muito em cima do adversário, do momento do jogo e o que ele pede. É uma coisa em que a gente acredita também. Caso aconteça, vocês já se preparem para me bater [criticar] menos”, completou, em tom de brincadeira.

Adaptação é importante

O novo treinador do Leão da Barra explicou que não seria “inteligente” se prender nas mesmas convicções estando inserido em diferentes contextos. Ele disse que não pode repetir o mesmo estilo de jogo em todos os times que comandar, já que cada atleta tem suas “características” específicas.

“Eu não posso fazer o que eu fiz no Santos em outros clubes, se eu não tenho jogadores com aquela característica. Seria pouco inteligente jogar de uma maneira se o atleta não tem a característica. A gente vai analisar agora as características. É lógico que vão ter jogos e jogos: o Palmeiras fora é um jogo; um adversário direto em casa é outro jogo”, comentou o técnico.

Estratégias diferentes, de acordo com o adversário, e também da condição de jogo. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Jair Ventura, Emílio Faro e Antônio Macêdo, membros da sua comissão técnica | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Jair Ventura explicou que cada partida de futebol tem "milhares de variáveis", o que pode exigir diferentes ideias a depender do andamento. O técnico mandou um aviso claro: não ficará preso a "uma única maneira de jogar", podendo montar sua equipe para atuar de maneira propositiva ou mais reativa.

“Lógico: se você toma um gol cedo, provavelmente a gente vai para cima. Você pode esperar um pouco mais e fazer transição no jogo fora [de casa]. Em casa ser mais propositivo”, sugeriu.

“Vai depender do que acontece no jogo. O jogo tem milhares de variáveis: pode ser mudado com uma expulsão muito cedo, com um gol muito cedo, feito ou sofrido. Então, é isso também: o que o jogo pedir, o adversário, o modelo. Não se prendam a uma única maneira de jogar. Vamos tentar implementar as nossas ideias, o nosso modelo de jogo, mas, independente da estratégia, vai ter jogo em que a gente vai ter mais a bola e vai ter jogo em que seremos um pouco mais reativos”, finalizou.

Próximo compromisso

O Vitória se prepara para voltar a campo no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

