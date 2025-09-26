Menu
LIBERTADORES

Rossi brilha nos pênaltis e Flamengo elimina Estudiantes

Flamengo avança para enfrentar o Racing na semifinal da Copa Libertadores

Redação

Por Redação

26/09/2025 - 7:24 h
Rossi pega dois pênaltis em La Plata, e o Flamengo vence o Estudiantes para carimbar o passaporte à semifinal da Libertadores. Duelo será contra o Racing.
Rossi pega dois pênaltis em La Plata, e o Flamengo vence o Estudiantes para carimbar o passaporte à semifinal da Libertadores. Duelo será contra o Racing. -

O Flamengo está classificado para a semifinal da Copa Libertadores. A vaga foi confirmada na noite desta quinta-feira, 25, em La Plata, após uma dramática disputa por pênaltis contra o Estudiantes. O herói da classificação foi o goleiro Rossi, que brilhou em uma de suas maiores especialidades: a defesa de penalidades. Ele parou as cobranças de Ascacibar e Benedetti, garantindo o avanço rubro-negro.

No tempo normal, o Estudiantes venceu por 1 a 0, gol de Benedetti, e levou a decisão para os pênaltis, já que o Flamengo havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1. A equipe brasileira não fez uma grande partida tecnicamente, mas foi eficiente na hora decisiva. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram suas cobranças com tranquilidade, fechando a série com triunfo flamenguista.

Agora, o adversário do Rubro-Negro na semifinal será o Racing, outro tradicional argentino e atual campeão da Copa Sul-Americana. Os confrontos de ida e volta estão previstos para as semanas dos dias 22 e 29 de outubro, com as datas exatas ainda a serem definidas. O vencedor do duelo Flamengo x Racing enfrentará na final quem passar de Palmeiras x LDU.

Após a classificação, a delegação rubro-negra deixa a Argentina direto para São Paulo, onde encara o Corinthians, no domingo, na Neo Química Arena. O compromisso é válido pelo Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo busca manter a liderança.

Tags:

estudiantes flamengo libertadores

