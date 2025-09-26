Menu
HOME > ESPORTES
CONCEIÇÃO DO COITÉ

Conheça a "capital do ciclismo" do interior da Bahia

Cidade que já recebeu até provas internacionais de ciclismo sedia o AGSport 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

26/09/2025 - 2:26 h
AGSport 2025
AGSport 2025 -

O agreste baiano será mais uma vez tomado pelas bikes neste domingo, 28.No interior da Bahia, Conceição do Coité sedia o AGSport 2025 na variação XCM (cross-country maratona), em uma disputa que promete movimentar a Arena AGSport em Serra do Mucambo, "capital do ciclismo" no interior baiano que já chegou a sediar até competições internacionais.

A prova é válida pelo ranking nacional XCM1 e também define os campeões do Campeonato Baiano de Ciclismo MTB XCM, em etapa única organizada pela Federação Baiana de Ciclismo.

Leia Também:

Brasil conquista duas medalhas no Mundial de paraciclismo de estrada
Paralimpíadas: Sabrina Custódia fica em último no ciclismo
Mundial do ciclismo paralímpico começa nesta quarta, no Rio de Janeiro

Serão cerca de 450 ciclistas divididos em 30 categorias, enfrentando três percursos desafiadores: pro (85 km), sport (45 km) e superação (35 km). A programação começa no sábado, 27, com a entrega dos kits das 14h30 às 16h30 e congresso técnico às 19h30, no Centro Cultural, na Praça Dr. José Gonçalves.

As largadas no domingo estão previstas para 8h25 (categoria e-bike) e 8h30 (elite masculina, feminina e demais categorias). A premiação está marcada para as 13h30.

AGSport 2025
AGSport 2025 | Foto: Divulgação/Wellington Lima/AGSport

O evento oferece uma estrutura completa, com pontos de hidratação, apoio mecânico, ambulância, seguro atleta e sinalização oficial, apoiando todos os atletas participantes do início ao fim das disputas.

Capital do ciclismo no interior

Cada vez mais, o ciclismo tem se tornado parte da personalidade de Conceição do Coité. No último final de semana, a Serra do Mucambo já havia recebido o AGSport Internacional 2025, com provas de XCC (short track) e XCO (cross-country olímpico).

Foram mais de 500 atletas em disputas válidas para rankings internacional, nacional e estadual, consolidando o município como uma referência no calendário do ciclismo off-road no Brasil.

AGSport 2025
AGSport 2025 | Foto: Divulgação/Wellington Lima/AGSport
AGSport 2025
AGSport 2025 | Foto: Divulgação/Wellington Lima/AGSport
AGSport 2025
AGSport 2025 | Foto: Divulgação/Wellington Lima/AGSport

Tags:

Ciclismo Conceição do Coité interior da bahia

x