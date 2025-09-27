Menu
ESPORTES

Casagrande ignora brigas e sai em defesa de Neymar

Ex-atleta fala sobre possível vício de jogador do Santos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/09/2025 - 16:30 h
Casagrande critica boatos sobre Neymar
Casagrande critica boatos sobre Neymar

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande, ídolo do Corinthians nos anos 1980, saiu em defesa de Neymar Júnior, do Santos, após a divulgação da notícia de que o atleta estaria 'viciado' em Whisky com energético e fumando narguilé. Nos últimos anos, os dois chegaram a trocar farpas publicamente.

Casagrande publicou um texto em sua coluna no portal Uol criticando a propagação do boato, que não foi confirmada por nenhuma fonte confiável, e citou o seu histórico como dependente químico, que chegou a lhe custar uma estadia em uma clínica de reabilitação por um ano.

Casagrande, que é crítico da postura do jogador do Santos, afirmou que as pessoas não sabem o que significa ser viciado em algo. "Acho que as pessoas não têm a mínima noção do que seja um vício, uma dependência para banalizar uma palavra grave como essa", escreveu Casagrande.

"Se o Neymar estiver mesmo dependente de álcool e jogo, é um problema de saúde mental e ajudá-lo é mais importante do que ficar irritado porque ele não joga no seu time", afirmou o comentarista e colunista em outro ponto do texto.

Histórico de brigas

Casagrande é crítico do comportamento de Neymar, que já retrucou algumas de suas posições publicamente. Em 2022, após ser alvo de um novo comentário do ex-jogador, o então atleta do Paris Saint Germain curtiu uma publicação que ironizava a sua dependência química.

Walter Casagrande retrucou a postura de Neymar, afirmando que nunca usou questões pessoais para tecer qualquer comentário sobre ele.

"As críticas que faço ao Neymar sempre foram em cima de fatos, nunca usando qualquer tipo de problema pessoal que ele tenha. Portanto, Neymar, se a sua intenção foi me causar algum mal emocional, mostrando todo o seu lado preconceituoso, isso não aconteceu", rebateu Casagrande.

x