Após Bellintani, Jacuipense recebe CEO da Liga do Catar

Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense - Foto: Lucas Pena/Jacuipense

O Jacuipense recebeu, neste sábado, 27, a visita de Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League (QSL), a Liga de Futebol do Qatar. Ele esteve acompanhado do empresário Leandro Silva e foi recepcionado pela diretoria do Leão do Sisal durante as partidas do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, no Estádio de Pituaçu.

De acordo com o Jacupa, além de observar de perto os jovens talentos do clube, a visita de Abbassi teve como objetivo estreitar relações institucionais e reforçar os laços entre o Leão do Sisal e o futebol do país árabe, abrindo espaço para futuras oportunidades de intercâmbio e colaboração.

Na última quinta-feira, 25, o ex-presidente do Bahia e atualmente sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani, também recebeu Ahmed Abbassi e tratou sobre investimentos do Catar no futebol brasileiro, como a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que seria formada em algum clube.

Estádio de Pituaçu | Foto: Lucas Pena/Jacuipense

Comitiva da QSL no Brasil

Antes de desembarcar em Salvador, a comitiva da QSL esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde se reuniu com dirigentes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Os encontros acontecem em um momento de expansão do modelo SAF no país.