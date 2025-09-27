Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QSL

Após Bellintani, Jacuipense recebe CEO da Liga do Catar

CEO da Qatar Stars League esteve com dirigentes do Leão do Sisal neste sábado, 27

João Grassi

Por João Grassi

27/09/2025 - 15:57 h
Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense
Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense -

O Jacuipense recebeu, neste sábado, 27, a visita de Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League (QSL), a Liga de Futebol do Qatar. Ele esteve acompanhado do empresário Leandro Silva e foi recepcionado pela diretoria do Leão do Sisal durante as partidas do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, no Estádio de Pituaçu.

De acordo com o Jacupa, além de observar de perto os jovens talentos do clube, a visita de Abbassi teve como objetivo estreitar relações institucionais e reforçar os laços entre o Leão do Sisal e o futebol do país árabe, abrindo espaço para futuras oportunidades de intercâmbio e colaboração.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última quinta-feira, 25, o ex-presidente do Bahia e atualmente sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani, também recebeu Ahmed Abbassi e tratou sobre investimentos do Catar no futebol brasileiro, como a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que seria formada em algum clube.

Estádio de Pituaçu
Estádio de Pituaçu | Foto: Lucas Pena/Jacuipense

Leia Também:

Jair Ventura vs Mano Menezes: veja quem leva a melhor no histórico
Versátil, Michel Araujo diz poder jogar "em qualquer lugar do campo"
Bamor se reúne com dirigentes do Bahia após sequência ruim na Série A
Pronto para estrear? Kike Saverio aparece no BID e está regularizado

Comitiva da QSL no Brasil

Antes de desembarcar em Salvador, a comitiva da QSL esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde se reuniu com dirigentes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Os encontros acontecem em um momento de expansão do modelo SAF no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ahmed Abbassi jacuipense QSL

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Ahmed Abbassi foi recepcionado pela diretoria do Jacuipense
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x