Versátil, Michel Araujo diz poder jogar "em qualquer lugar do campo"

Michel Araujo deve ser titular contra o Palmeiras - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e recentemente eliminado da Copa do Brasil, o Bahia vive sua pior fase na temporada. No entanto, o meia Michel Araujo acredita numa virada de chave contra o Palmeiras, próximo adversário do Esquadrão.

O uruguaio de 28 anos reconhece o momento difícil do Tricolor, mas valoriza a campanha na Série A como um todo e acredita na força da torcida para voltar ao caminho dos triunfos. A missão, contudo, não será fácil. O Verdão tem o maior aproveitamento da competição e é também o melhor visitante.

“A gente sabe que não estamos em uma sequência boa, mas já temos uma oportunidade nova amanhã [contra o Palmeiras]. A gente conta com o apoio de todo mundo, principalmente da nossa torcida, que eles têm apoiado a gente até agora. A gente não vem fazendo um campeonato ruim, acredito que tenha sido um campeonato ainda positivo, mas temos que voltar a vencer e vai acontecer amanhã”, projetou Michel.

Mais de 40 mil torcedores estão confirmados na Casa de Apostas Arena Fonte Nova neste domingo, fator que Michel Araujo enaltece e enxerga como fundamental para retomar a boa fase no Brasileirão.

“Contar com tanta gente assim no dia de amanhã, um jogo tão importante para a gente, é muito importante. Isso aqui é de todo mundo, principalmente do torcedor, e a única solução que a gente tem para vencer amanhã é ter esse apoio, ter essa luta de todo mundo junto para tentar vencer”, elogiou.

Michel Araujo durante coletiva no CT Evaristo de Macedo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

De acordo com Araujo, não está faltando empenho do elenco para buscar os melhores resultados. Ele relembrou o jogo do primeiro turno, quando o Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Park, apontando que é possível repetir a atuação em Salvador.

“Nosso time está lutando, está tentando fazer de tudo para ganhar novamente. Essa sequência talvez atrapalhe um pouco a nossa confiança, mas a gente tem total condições de ganhar amanhã contra o Palmeiras, como a gente fez lá em São Paulo contra eles. Mais uma vez peço apoio de todo mundo para a gente tentar sair todos juntos dessa situação”, relembrou.

Jogador versátil

Conhecido por sua versatilidade, Michel Araujo pode atuar em diferentes posições, como lateral, meio-campista e atacante de beirada. Ele se coloca à disposição do técnico Rogério Ceni para seguir ajudando “em qualquer lugar do campo”.

“Ele [Rogério Ceni] sabe que eu posso ajudar em qualquer lugar do campo, seja no ataque, seja na defesa, seja no meio-campo. Ser um jogador que atua em tantas posições tem me ajudado na minha carreira e ele sabe disso. Estou aqui só pra ajudar, pra tentar dar o meu melhor pro Bahia, que o Bahia fique o mais alto possível na classificação”, finalizou.

Próximo compromisso

O Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova neste domingo, 28, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso tropece, o Esquadrão de Aço corre risco de deixar o G-6 da classificação.