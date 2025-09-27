URUGUAIO TRICOLOR
Versátil, Michel Araujo diz poder jogar "em qualquer lugar do campo"
Meio-campista uruguaio concedeu entrevista coletiva
Por João Grassi
Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro e recentemente eliminado da Copa do Brasil, o Bahia vive sua pior fase na temporada. No entanto, o meia Michel Araujo acredita numa virada de chave contra o Palmeiras, próximo adversário do Esquadrão.
O uruguaio de 28 anos reconhece o momento difícil do Tricolor, mas valoriza a campanha na Série A como um todo e acredita na força da torcida para voltar ao caminho dos triunfos. A missão, contudo, não será fácil. O Verdão tem o maior aproveitamento da competição e é também o melhor visitante.
“A gente sabe que não estamos em uma sequência boa, mas já temos uma oportunidade nova amanhã [contra o Palmeiras]. A gente conta com o apoio de todo mundo, principalmente da nossa torcida, que eles têm apoiado a gente até agora. A gente não vem fazendo um campeonato ruim, acredito que tenha sido um campeonato ainda positivo, mas temos que voltar a vencer e vai acontecer amanhã”, projetou Michel.
Mais de 40 mil torcedores estão confirmados na Casa de Apostas Arena Fonte Nova neste domingo, fator que Michel Araujo enaltece e enxerga como fundamental para retomar a boa fase no Brasileirão.
“Contar com tanta gente assim no dia de amanhã, um jogo tão importante para a gente, é muito importante. Isso aqui é de todo mundo, principalmente do torcedor, e a única solução que a gente tem para vencer amanhã é ter esse apoio, ter essa luta de todo mundo junto para tentar vencer”, elogiou.
De acordo com Araujo, não está faltando empenho do elenco para buscar os melhores resultados. Ele relembrou o jogo do primeiro turno, quando o Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Park, apontando que é possível repetir a atuação em Salvador.
“Nosso time está lutando, está tentando fazer de tudo para ganhar novamente. Essa sequência talvez atrapalhe um pouco a nossa confiança, mas a gente tem total condições de ganhar amanhã contra o Palmeiras, como a gente fez lá em São Paulo contra eles. Mais uma vez peço apoio de todo mundo para a gente tentar sair todos juntos dessa situação”, relembrou.
Leia Também:
Jogador versátil
Conhecido por sua versatilidade, Michel Araujo pode atuar em diferentes posições, como lateral, meio-campista e atacante de beirada. Ele se coloca à disposição do técnico Rogério Ceni para seguir ajudando “em qualquer lugar do campo”.
“Ele [Rogério Ceni] sabe que eu posso ajudar em qualquer lugar do campo, seja no ataque, seja na defesa, seja no meio-campo. Ser um jogador que atua em tantas posições tem me ajudado na minha carreira e ele sabe disso. Estou aqui só pra ajudar, pra tentar dar o meu melhor pro Bahia, que o Bahia fique o mais alto possível na classificação”, finalizou.
Próximo compromisso
O Bahia recebe o Palmeiras na Arena Fonte Nova neste domingo, 28, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso tropece, o Esquadrão de Aço corre risco de deixar o G-6 da classificação.
