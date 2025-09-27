COBRANÇA
Bamor se reúne com dirigentes do Bahia após sequência ruim na Série A
Maior torcida organizada ligada ao Tricolor exige classificação direta à Copa Libertadores
Por João Grassi
Em meio ao momento de oscilação do Bahia na temporada, a Torcida Organizada Bamor Nova Era se reuniu com a diretoria do clube para fazer cobranças em relação ao desempenho do time. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 26.
Em postagem nas redes sociais, a maior organizada ligada ao Esquadrão afirma ter conversado por cerca de duas horas com Cadu Santoro, diretor de futebol, e Vitor Ferraz, diretor de operações e relações institucionais.
De acordo com a Bamor, foram citadas as “falhas de planejamento em determinados momentos, a visível queda de rendimento do elenco no segundo semestre, erros individuais recorrentes de alguns atletas, a falta de comprometimento demonstrada por jogadores em campo, além de negociações que não obtiveram êxito para o fortalecimento do clube”.
Leia Também:
Por fim, a torcida deixou claro que considera a classificação direta para a Copa Libertadores como uma “obrigação”, mas reforçou que o apoio nas arquibancadas seguirá incondicional, embora exija uma reação imediata da equipe no Brasileirão.
“Esperamos ver mudança já no próximo jogo. A competição está se afunilando e não há mais espaço para erros. O nosso objetivo segue sendo a vaga direta na Libertadores, não importando as consequências”, publicou a Bamor.
Próximo compromisso
O próximo jogo citado pela Bamor será Bahia e Palmeiras. As equipes entram em campo às 16h deste domingo, 28, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes