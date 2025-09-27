Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COBRANÇA

Bamor se reúne com dirigentes do Bahia após sequência ruim na Série A

Maior torcida organizada ligada ao Tricolor exige classificação direta à Copa Libertadores

João Grassi

Por João Grassi

27/09/2025 - 11:40 h | Atualizada em 27/09/2025 - 12:05
Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças
Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças -

Em meio ao momento de oscilação do Bahia na temporada, a Torcida Organizada Bamor Nova Era se reuniu com a diretoria do clube para fazer cobranças em relação ao desempenho do time. O encontro aconteceu na última sexta-feira, 26.

Em postagem nas redes sociais, a maior organizada ligada ao Esquadrão afirma ter conversado por cerca de duas horas com Cadu Santoro, diretor de futebol, e Vitor Ferraz, diretor de operações e relações institucionais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Bamor, foram citadas as “falhas de planejamento em determinados momentos, a visível queda de rendimento do elenco no segundo semestre, erros individuais recorrentes de alguns atletas, a falta de comprometimento demonstrada por jogadores em campo, além de negociações que não obtiveram êxito para o fortalecimento do clube”.

Leia Também:

Clássico Ba-Vi agita nova tabela detalhada do Brasileirão; veja datas
Renato Augusto destaca goleada do Bahia como maior vergonha da carreira
Próximo de retorno no Bahia, Kanu está invicto na temporada 2025

Por fim, a torcida deixou claro que considera a classificação direta para a Copa Libertadores como uma “obrigação”, mas reforçou que o apoio nas arquibancadas seguirá incondicional, embora exija uma reação imediata da equipe no Brasileirão.

“Esperamos ver mudança já no próximo jogo. A competição está se afunilando e não há mais espaço para erros. O nosso objetivo segue sendo a vaga direta na Libertadores, não importando as consequências”, publicou a Bamor.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Torcida Organizada Bamor (@torcidabamornovaera)

Próximo compromisso

O próximo jogo citado pela Bamor será Bahia e Palmeiras. As equipes entram em campo às 16h deste domingo, 28, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bamor cobrança EC Bahia Torcida Organizada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Torcida Bamor se reuniu com dirigentes do Bahia para cobranças
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x