Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOTE

Enquete: a energia da Fonte Nova consegue segurar o Palmeiras?

O Esquadrão encara o Verdão neste domingo, 28, às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

26/09/2025 - 23:30 h
Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão
Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão -

O Bahia não está vivendo a melhor das fases. Há quatro jogos sem vencer e vindo de uma derrota de virada para o Vasco, time da zona de rebaixamento do Brasileirão, a situação do Tricolor que já estava acostumado ao G-4 vem se complicando, e promete receber um desafio ainda maior.

Neste domingo, 28, às 16h, o Esquadrão recebe o Palmeiras na Fonte Nova, precisando segurar o time na terceira posição da tabela e apenas dois pontos atrás do líder Flamengo para respirar no G-6, onde ocupa a sexta posição com 37 pontos acumulados até aqui.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A missão é difícil - mas, para o time que já chegou a ser o melhor mandante do mundo na temporada, a força da torcida dentro de casa é um gás inegável que pode fazer com que mesmo o clube com melhor aproveitamento da Série A saia sem um triunfo da Fonte Nova.

Leia Também:

Capitão do Palmeiras preocupa e pode não enfrentar o Bahia
Bahia conhece seus rivais na Copa Maria Bonita
Bahia revive fantasma de sequências negativas no Brasileirão

O que você acha?

Resultados Parciais

O Bahia consegue segurar o Palmeiras dentro da Fonte Nova?

Enquete

O Bahia consegue segurar o Palmeiras dentro da Fonte Nova?

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x