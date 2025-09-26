Enquete: a energia da Fonte Nova consegue segurar o Palmeiras?

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Bahia não está vivendo a melhor das fases. Há quatro jogos sem vencer e vindo de uma derrota de virada para o Vasco, time da zona de rebaixamento do Brasileirão, a situação do Tricolor que já estava acostumado ao G-4 vem se complicando, e promete receber um desafio ainda maior.

Neste domingo, 28, às 16h, o Esquadrão recebe o Palmeiras na Fonte Nova, precisando segurar o time na terceira posição da tabela e apenas dois pontos atrás do líder Flamengo para respirar no G-6, onde ocupa a sexta posição com 37 pontos acumulados até aqui.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A missão é difícil - mas, para o time que já chegou a ser o melhor mandante do mundo na temporada, a força da torcida dentro de casa é um gás inegável que pode fazer com que mesmo o clube com melhor aproveitamento da Série A saia sem um triunfo da Fonte Nova.

O que você acha?