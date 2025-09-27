Menu
ESPORTES
CARA A CARA

Jair Ventura vs Mano Menezes: veja quem leva a melhor no histórico

Técnico do Vitória estreia na partida deste domingo, 28, contra o Grêmio

João Grassi

Por João Grassi

27/09/2025 - 15:03 h | Atualizada em 27/09/2025 - 15:24
Jair Ventura e Mano Menezes já se enfrentaram 14 vezes
Jair Ventura e Mano Menezes já se enfrentaram 14 vezes

Estreante do dia no próximo jogo do Vitória, o treinador Jair Ventura terá pela frente um adversário que já conhece bem. Mano Menezes é o técnico da atual Série A que ele mais enfrentou, com um total de 14 encontros por todas as competições.

Embora Mano tenha vencido sete desses confrontos, contra quatro de Ventura e mais três empates, o treinador do Leão leva a melhor no histórico mais recente. Nos últimos três duelos, foram duas vitórias do rubro-negro e um empate que garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, quando o Juventude eliminou o Fluminense.

Último confrontos entre Jair Ventura e Mano Menezes

  • Juventude 2 x 1 Fluminense - Brasileirão Série A 2024
  • Juventude 3 x 2 Fluminense - Oitavas de final da Copa do Brasil 2024
  • Fluminense 2 x 2 Juventude - Oitavas de final da Copa do Brasil 2024

Na própria Copa do Brasil, por outro lado, Mano Menezes já superou Jair Ventura na decisão da edição de 2018. À época, o Cruzeiro foi campeão em cima do Corinthians após vencer por 3 a 1 no placar agregado.

Durante entrevista coletiva, Ventura foi questionado sobre qual time utilizaria contra o Grêmio de Mano Menezes, mas ele preferiu não adiantar detalhes na tentativa de “surpreender” seu adversário. O comandante rubro-negro relacionou cinco zagueiros, o que pode indicar uma mudança no esquema tático.

Mano Menezes é um estrategista, já enfrentei ele várias vezes.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

“Se eu pudesse passar o time pra vocês [imprensa] e o Mano não soubesse, eu passaria”, brincou Jair Ventura.

Próximo compromisso

Jair Ventura estreia pelo Vitória neste domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio de Mano Menezes. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

