Vitória vence na estreia de Jair Ventura? Saiba os palpites das IAs

Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra recepcionando a zona de rebaixamento, acumulando 22 pontos na 17ª posição. Já o Tricolor tenta entrar na primeira metade da tabela, ocupando a décima primeira posição com 29 pontos. A bola rola na Arena do Grêmio neste domingo, 28, às 11h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o ChatGPT, vai dar Grêmio, e por 2 a 0 no placar final. "A partida será na Arena do Grêmio, que historicamente favorece o time da casa. O Grêmio atualmente tem uma campanha mais sólida, enquanto o Vitória aparece com dificuldades no campeonato (na zona mais perigosa ou ameaçado pelo rebaixamento)", analisa.

"No confronto direto recente, o Grêmio tende a impor mais ritmo e volume, especialmente frente a equipes que vêm de quadro mais instável. O Grêmio já deve entrar pressionando, tentando impor seu jogo de posse, amplitude pelas laterais, circulando bem a bola para abrir espaços — sem pressão excessiva para evitar contra-golpes", projeta.

"O Vitória, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, tentando explorar transições rápidas e aproveitar falhas do setor ofensivo gremista. Se o Grêmio abrir vantagem no primeiro tempo, vai relaxar um pouco o ritmo ofensivo, passando a controlar para não se expor demais", opina.

"O Vitória vai tentar crescer na partida, arriscar mais, colocar bolas na área, avanços pelas pontas — mas pode acabar vulnerável a contra-ataques. No segundo tempo, o Grêmio tende a administrar, sobretudo se o placar for favorável. Pode lançar mão de trocas para segurar ritmo sem perder segurança defensiva", prevê.

"O Vitória vai pressionar mais, ganhará escanteios, bolas paradas — talvez consiga descontar ou ao menos assustar — mas faltará consistência ofensiva para virar. Uma vitória clara para o Grêmio, mas não goleada exuberante, condizente com cenário de domínio moderado e eficiência ofensiva", projeta.

"Vitória precisará arriscar demais para buscar, o que abre espaços para mais um gol do mandante em transição ou bola parada. Também leva em conta que o Vitória, jogando fora, dificilmente vai abrir mão da defesa — tenta segurar o máximo possível até onde der", finaliza.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor, mas 1 a 0 no placar: "O Grêmio tem um desempenho superior em casa e uma vantagem histórica sobre o Vitória. O Vitória, por outro lado, ainda não venceu fora de casa nesta temporada".

"Considerando a situação do Vitória na tabela, com 22 pontos em 17º lugar, e a necessidade de pontuar para se afastar da zona de rebaixamento, o jogo promete ser intenso", avalia.

"O Grêmio busca se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Vitória precisa de um resultado positivo para manter suas esperanças de permanecer na primeira divisão", termina.