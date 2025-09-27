Vitória relaciona cinco zagueiros para enfrentar o Grêmio; veja lista

Halter, Ronald, Cáceres e Renzo López em Porto Alegre - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória convocou 24 jogadores para a viagem à Porto Alegre, onde encara o Grêmio neste domingo, 28, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão. Sem a presença de Kike Saverio, que segue se recondicionando fisicamente, o Leão vai jogar pela primeira vez sob comando do técnico Jair Ventura. A informação foi publicada pelo canal Canto Rubro-Negro.

O Vitória não terá à disposição os volantes Dudu e Pepê, ambos suspensos. Os atacantes Carlinhos e Felipe Cardoso, assim como o meia Rúben Rodrigues, não viajaram por opção da comissão. O volante Rúben Ismael ainda está em transição física e por isso segue de fora.

A única novidade na lista é o goleiro Yuri Sena, que ganha a chance diante das lesões de Davi Barbosa e Fintelman. Também machucado, o atacante Fabri é outro que não viajou. Chama atenção a quantidade de zagueiros relacionados — cinco no total.

Lista de relacionados do Vitória

Goleiros: Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Yuri Sena

Laterais: Claudinho, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon

Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos

Meio-campistas: Baralhas, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira

Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.