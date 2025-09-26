Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONVOCADO

Lesões abrem espaço e goleiro é relacionado após voltar de empréstimo

Jogador de 24 anos é cria da base rubro-negra

João Grassi

Por João Grassi

26/09/2025 - 14:10 h | Atualizada em 26/09/2025 - 16:21
Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio
Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio -

De volta ao Vitória após ter empréstimo encerrado no Jequié, Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio, neste domingo, 28. O goleiro de 24 anos é cria da base rubro-negra.

Yuri ganha a oportunidade de viajar para Porto Alegre após a confirmação dos desfalques de Alexandre Fintelman e Davi Barbosa, ambos entregues ao departamento médico do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na temporada 2025, Yuri Sena esteve emprestado para o Azuriz, onde não entrou em campo, e no Jequié, quando disputou três jogos pela Série D do Brasileirão. No profissional do Leão, acumula 12 aparições em campo.

Leia Também:

Vitória acerta empréstimo de goleiro para time baiano; veja
Grêmio x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e horário
Goleiro é vetado pelo DM e desfalca o Vitória contra o Fluminense

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória goleiro relacionados Yuri Sena

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x