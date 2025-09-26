Lesões abrem espaço e goleiro é relacionado após voltar de empréstimo

Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De volta ao Vitória após ter empréstimo encerrado no Jequié, Yuri Sena foi relacionado para a partida contra o Grêmio, neste domingo, 28. O goleiro de 24 anos é cria da base rubro-negra.

Yuri ganha a oportunidade de viajar para Porto Alegre após a confirmação dos desfalques de Alexandre Fintelman e Davi Barbosa, ambos entregues ao departamento médico do clube.

Na temporada 2025, Yuri Sena esteve emprestado para o Azuriz, onde não entrou em campo, e no Jequié, quando disputou três jogos pela Série D do Brasileirão. No profissional do Leão, acumula 12 aparições em campo.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.