Protagonista com Ventura, Baralhas é enaltecido: "Volante artilheiro"
Volante de 26 anos foi elogiado pelo técnico durante entrevista coletiva
Por João Grassi
Um dos três jogadores do elenco rubro-negro que trabalharam com Jair Ventura em outros clubes, Gabriel Baralhas ganhou elogios durante entrevista coletiva na última quinta-feira, 25. O volante e o novo técnico do Vitória estiveram juntos no Atlético-GO, onde conquistaram “feitos inéditos”.
Apesar de ser conhecido pela sua boa marcação no meio-campo, Baralhas foi chamado por Ventura de “volante artilheiro”. O treinador enalteceu a capacidade do jogador de 26 anos em contribuir ofensivamente e destacou sua “competitividade” no campo. Na atual temporada, ele soma quatro gols e três assistências em 35 partidas.
“Baralhas, eu costumo chamar ele de volante artilheiro. Nós tivemos alguns feitos juntos que foram inéditos no Atlético-GO, como foi o acesso de 2023, o tricampeonato [estadual] inédito em 2024 e 15 vitórias consecutivas do clube. Foram três feitos inéditos que nós conquistamos juntos e ele sendo o protagonista desse time. Volante com assistência, que marca pra caramba, mas também pisa na área. Acho que ele é a cara da raça, quando a gente fala de competitividade”, enalteceu.
Um cara extremamente competitivo que me ajudou demais.
Competir é inegociável
Essa competitividade citada por Jair Ventura, inclusive, é um fator avaliado como "inegociável" nos times que ele comanda. Como teve pouco tempo de treino à frente do Vitória antes de sua estreia, o técnico afirma querer ver uma "mudança de atitude" em campo.
“Temos pouco tempo de trabalho para o primeiro jogo, mas precisamos ao menos ter mudança de atitude. É inegociável não ter uma equipe competitiva. Competir não é sobre qualidade, é sobre querer. Na troca de comando todos os jogadores sentem que podem ter nova oportunidade. Vai jogar quem estiver no melhor momento. Essa competitividade precisa passar para os jogos”, clamou o treinador.
Próximo compromisso
Gabriel Baralhas deve ser titular na estreia de Jair Ventura pelo Vitória, que acontece neste domingo, 28. O Leão da Barra encara o Grêmio na Arena do Grêmio, em jogo marcado para 11h, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
