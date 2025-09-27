Bahia detona Flamengo em nota após bloqueio de repasses da Libra

Bahia divulga nota contra posição do Flamengo - Foto: Divulgação | Esporte Clube Bahia

O Esporte Clube Bahia divulgou uma nota, na noite deste sábado, 27, repudiando o Clube de Regatas do Flamengo, que acionou a Justiça para bloquear o repasse de R$ 77 milhões, que representa uma parcela do contrato fechado pelos times com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a Globo.

Na nota, o Tricolor de Aço afirma lamentar a postura do clube carioca, e frisa que o Flamengo, assim como os demais times, assinou o contrato "livremente", cabendo respeitar os termos colocados. A SAF apontou ainda que atitudes como a do Flamengo "não contribuem para desenvolver o futebol".

Veja a nota na íntegra:

O Esporte Clube Bahia SAF lamenta a atitude do Clube de Regatas do Flamengo contra a Libra ao acionar a Justiça para contestar parte dos repasses financeiros do Grupo Globo.

O Flamengo assinou um contrato livremente, como todos, e precisa respeitá-lo.

Para que o futebol brasileiro se fortaleça, são essenciais a cooperação, o respeito mútuo e a responsabilidade compartilhada.

Atitudes que colocam o interesse individual acima do coletivo não contribuem para desenvolver o futebol.

Reiteramos nosso compromisso com um modelo de gestão que prioriza o diálogo, a transparência e o desenvolvimento coletivo.

O Bahia confia na Justiça e seguirá firme na defesa de um futebol mais justo, democrático e plural.

Flamengo se pronuncia

O Flamengo divulgou uma nota, na sexta-feira, 26, afirmando que foi à Justiça para impedir que o clube "sofra prejuízos adicionais" com os critérios de divisão de receitas estabelecido pela Libra.

No texto, o Flamengo ainda citou o próprio estatuto da Libra como argumento para entrar com a ação.

"O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros pelo Flamengo", diz trecho da nota divulgada pelo Flamengo.