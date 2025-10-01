TÊNIS
Schiessl vence Tsitsipas no M25 de Salvador; baianos surpreendem
João Schiessl elimina irmão de ex-Top 3; duplas locais Victor Rocha e Natan Rodrigues surpreendem e seguem na luta por pontos ATP
Por Redação
O ITF M25 de Salvador começou com intensidade nesta terça-feira, 30, trazendo resultados marcantes tanto na chave de simples quanto na de duplas. O torneio internacional, disputado nas quadras duras do Clube Bahiano de Tênis, distribui US$ 30 mil em premiação e pontos importantes para o ranking da ATP. A competição vai até sábado e tem entrada gratuita para o público.
Schiessl derruba irmão de Tsitsipas
Um dos grandes destaques do dia foi o paranaense João Schiessl, oitavo cabeça de chave, que superou o grego Pavlos Tsitsipas — irmão do ex-top 3 do mundo, Stefanos Tsitsipas — por duplo 6/4.
“Muito feliz de ter jogado bem e ter vencido, um break em cada set pro meu lado, bastante feliz. Fiz uma semana boa em São Paulo a passada depois de ter parado um pouco por causa do meu punho. Feliz com essa volta e espero seguir conseguindo bons resultados e praticando um bom tênis”, comemorou Schiessl.
O brasileiro ainda lembrou da relação especial com Salvador: “Já tinha vindo aqui como juvenil em Salvador. Me sentindo bem com as condições, a bola. Legal ganhar o Tsitsipas por mais que não seja o irmão que estamos acostumados a ver na TV, mas igual é um bom jogador e foi uma boa vitória, foi um bom dia”, completou.
Com a vitória, Schiessl enfrentará o compatriota Victor Pagotto, que saiu do qualificatório e venceu o argentino Tomas Martinez por 2/6, 7/6 (7/4) e 6/2.
Além de Schiessl e Pagotto, outros três brasileiros também avançaram na chave de simples: Jefferson Filho, Igor Gimenez (cabeça 7) e o experiente Wilson Leite.
Baianos brilham nas duplas
O público local também pôde celebrar nas duplas. Em uma noite de quadra lotada, os baianos Victor Rocha e Rafael Ferreira surpreenderam ao eliminar os cabeças de chave número 2, Pedro Sakamoto e Wilson Leite, por 7/6 (7/4), 3/6 e 10/7. Agora, eles encaram os colombianos Samuel Heredia e Samuel Palacios nas quartas de final.
Outro destaque foi o triunfo de Natan Rodrigues, também baiano, ao lado do paranaense Gabriel Sidney. A dupla derrotou o americano Billy Suarez e o mexicano Rafael de Alba por 7/6 (11/9) e 6/4, garantindo vaga para enfrentar Lucca Pinto e Glauco Júnior, que superaram o jovem baiano João Carqueija e Bruno Silva por duplo 6/3.
Programação de quarta-feira com favoritos em quadra
A rodada desta quarta-feira, 2, será marcada pelas estreias de Natan Rodrigues e Victor Rocha em simples, além da presença dos principais cabeças de chave.
Na quadra central, Rocha joga às 17h contra o americano Ryan Dickerson, seguido pelo confronto entre Natan Rodrigues, bicampeão do Bahia Juniors Cup, e Rafael Tosetto. Mais cedo, o brasileiro Pedro Sakamoto, terceiro favorito, mede forças com Felipe Garla. O principal cabeça de chave, o equatoriano Andres Andrade, terá pela frente o brasileiro Gabriel Schenekenberg.
A programação ainda inclui duelos importantes de duplas, envolvendo nomes que buscam avançar às fases decisivas da competição.
Resultados da terça-feira – 1ª rodada
Simples
- Facundo Mena (ARG) [2] 2x0 Billy Suarez (USA) – 7/5, 6/1
- Alan Fernando Rubio Fierros (MEX) 2x0 Bruno Kuzuhara (USA) [5] – 6/4, 7/6 (3)
- Igor Gimenez (BRA) [7] 2x0 Samuel Palacios (COL) – 6/1, 6/3
- João Schiessl (BRA) [8] 2x0 Pavlos Tsitsipas (GRE) – 6/4, 6/4
- Taha Baadi (MAR) 2x1 João Lago (BRA) – 6/3, 3/6, 6/3
- Jefferson Filho (BRA) 2x0 Salvador Price (COL) – 6/2, 6/1
- Victor Pagotto (BRA) 2x1 Tomas Martinez (ARG) – 2/6, 7/6 (4), 6/2
- Wilson Leite (BRA) 2x0 Rafael de Alba (MEX) – 6/4, 6/2
Duplas
- Victor Rocha (BRA)/Rafael Ferreira (BRA) 2x1 Pedro Sakamoto (BRA)/Wilson Leite (BRA) [2] – 7/6 (4), 3/6, 10/7
- Glauco Júnior (BRA)/Lucca Pinto (BRA) 2x0 João Carqueija (BRA)/Bruno Silva (BRA) – 6/3, 6/3
- Natan Rodrigues (BRA)/Gabriel Sidney (BRA) [3] 2x0 Billy Suarez (USA)/Rafael de Alba (MEX) – 7/6 (11/9), 6/4
- Rafael Tosetto (BRA)/Nicolas Zanellato (BRA) 2x1 Victor Pagotto (BRA)/João Lago (BRA) – 6/3, 3/6, 10/6
- Samuel Heredia (COL)/Samuel Palacios (COL) 2x1 Breno Braga (BRA)/Victor Braga (BRA) – 6/3, 1/6, 10/8
