Alex Telles sofre com dores crônicas e é dúvida para enfrentar o Bahia

Com sete desfalques confirmados, a dúvida sobre Alex Telles aumenta a dor de cabeça do Botafogo para o confronto direto contra o Bahia. - Foto: Divulgação / Botafogo

O Bahia enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, 1, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, repleto de desfalques. Do outro lado, porém, a situação do Departamento Médico do Glorioso também não é das melhores. Assim como o Esquadrão, o alvinegro soma sete ausências confirmadas para o “duelo de seis pontos” e pode ter mais uma baixa: Alex Telles.

Titular da posição, o lateral-esquerdo sofre com dores crônicas no joelho esquerdo e é dúvida para o confronto contra o Bahia. Segundo o ge, esse tem sido o motivo de suas ausências frequentes nos últimos jogos. Apesar do incômodo, não foi constatada nenhuma nova lesão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas duas partidas mais recentes, Telles ficou fora diante do Fluminense e, no duelo anterior contra o Grêmio, atuou apenas por 25 minutos. Por isso, existe a possibilidade de ele ser novamente desfalque nesta quarta ou, caso vá a campo, tenha minutagem reduzida, em um controle de carga pensando no restante da temporada.

Internamente, o Botafogo entende que o jogador terá de conviver com esse problema físico na reta final do ano. O lateral já passou por cirurgia antes de chegar ao clube, e a questão é considerada recorrente, relacionada a uma leve dificuldade de extensão da articulação.

Ainda de acordo com o ge, esse histórico foi um dos motivos que levaram o Botafogo a solicitar o empréstimo de Cuiabano, vendido ao Nottingham Forest e retornado quatro dias depois. À época, o Glorioso já sabia que Telles apresentava o quadro crônico e preferiu reforçar o setor para não contar apenas com Marçal.

Para o jogo contra o Bahia, inclusive, Marçal deve ser o escolhido para substituir Alex Telles, embora ainda haja chance de o camisa 6 começar entre os titulares de Davide Ancelotti. A escalação provável tem: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas e Newton; Santi Rodríguez, Savarino e Cuiabano (Artur); Arthur Cabral.

Titular absoluto e um dos líderes do elenco, Alex Telles é também o cobrador oficial de pênaltis. Na temporada, soma 44 jogos, cinco gols e sete assistências. Apesar de ter iniciado 43 partidas, completou os 90 minutos em apenas 16 oportunidades.

Na briga direta pela parte de cima da tabela, Bahia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira em um duelo que promete equilíbrio. As duas equipes chegam com a mesma pontuação — 40 pontos —, mas ocupam posições diferentes por conta dos critérios de desempate.

O Glorioso aparece na 5ª colocação pelo saldo de gols, enquanto o Tricolor de Aço figura logo atrás, em 6º lugar. A vantagem dos baianos está no número de partidas disputadas: o Bahia tem um jogo a menos que o rival carioca, o que aumenta a importância do confronto.