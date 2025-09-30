REPLETO DE DESFALQUES
Botafogo terá sete ausências contra o Bahia em jogo de seis pontos
Alvinegro carioca tem extensa lista de desfalques no Nilton Santos, mas conta com volta de dupla de zaga
Por Téo Mazzoni
O próximo confronto do Bahia será contra o Botafogo, nesta quarta-feira, 1, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Para o chamado “duelo de seis pontos”, o Esquadrão chega motivado após voltar a vencer diante do Palmeiras, mas ainda convive com uma extensa lista de desfalques que preocupa a torcida tricolor. O cenário, no entanto, não é exclusivo: o Alvinegro carioca também terá baixas importantes.
No total, o Botafogo terá sete desfalques para enfrentar o Bahia. O técnico Davide Ancelotti não poderá contar com Matheus Martins, suspenso, nem com Álvaro Montoro, convocado pela seleção argentina para o Mundial Sub-20. Além deles, Nathan Fernandes, Danilo, Bastos, Jordan Barrero e Neto estão entregues ao departamento médico. Outros dois jogadores ainda são dúvida: Alex Telles e Joaquín Correa.
A boa notícia para o Glorioso é o retorno da dupla de zaga titular. Alexander Barboza e Kaio Pantaleão voltam ao time após cumprirem suspensão contra o Fluminense, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro.
Com muitos desfalques dos dois lados, Bahia e Botafogo se enfrentam em um duelo decisivo na parte de cima da tabela. As equipes somam 40 pontos cada, mas o Glorioso ocupa a 5ª posição pelo saldo de gols, enquanto o Tricolor de Aço está em 6º — com a vantagem de ter um jogo a menos que o rival.
