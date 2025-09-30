Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUMIÇO

Cauly fica fora de três jogos seguidos pela primeira vez no Bahia

Sequência é a maior desde que chegou ao Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

30/09/2025 - 12:10 h
Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia
Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia -

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, mas, apesar do triunfo, um fato chamou atenção: a nova ausência de Cauly. Diante do Palmeiras, no último domingo, 28, o meio-campista completou seu terceiro jogo consecutivo sem entrar em campo — é a primeira vez que o camisa 8 tricolor emenda uma sequência tão longa sem minutos com a camisa azul, vermelha e branca.

Cauly no banco de reservas contra o Ceará
Cauly no banco de reservas contra o Ceará | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Cauly não atua desde a partida contra o Cruzeiro, há duas semanas, quando teve 18 minutos em campo, mas acabou sendo criticado por parte da torcida no último gol da Raposa, que garantiu a derrota do Bahia. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni saiu em defesa do jogador, mas não o utilizou nas partidas seguintes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia e Vitória podem ficar fora da Copa do Nordeste 2026; entenda
Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores
Bahia: São Paulo perde para o Ceará e encerra rodada perfeita pelo G-6

Mesmo sem minutos nos últimos três jogos, Cauly foi citado pelo treinador. Na coletiva após a derrota para o Vasco, na semana passada, Ceni deu indícios do motivo da ausência do camisa 8 tricolor. Conforme o comandante, o “sumiço” do meio-campista está ligado à entrega e à intensidade na recomposição defensiva:

Cauly não vai conseguir recompor, fazer esse vai e volta
afirmou Ceni - durante coletiva após derrota para o Vasco

Levando a declaração de Ceni em consideração, a ausência de Cauly nos últimos três jogos é justificada. Contra o Ceará, o treinador classificou o time adversário como “muito forte”, o que não favoreceria o perfil de jogo do atleta. Já diante do Vasco, as circunstâncias da partida impediram a entrada do camisa 8: “Numa situação normal, caberia muito mais um jogador mais técnico".

Frente ao Palmeiras, o Bahia aplicou um estilo de jogo mais vertical — diferente do habitual, quando costuma construir as jogadas desde trás, com a bola no pé praticamente o tempo todo — por isso, Cauly não surgiu como a melhor opção e permaneceu no banco.

Líder em jogos no ano

Apesar de não ter entrado nas últimas três partidas, Cauly é, ao lado de Luciano Juba, um dos jogadores do Bahia com mais jogos disputados no ano. No total, o meio-campista já participou de 52 partidas. Contudo, apesar de liderar em número de partidas, aparece apenas como o 10º atleta com mais minutos em campo na temporada, com 2.644 minutos disputados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cauly esportes Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x