Cauly fica fora de três jogos seguidos pela primeira vez no Bahia

Líder em jogos no ano, Cauly vira reserva e amarga 3 jogos sem minutos no Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, mas, apesar do triunfo, um fato chamou atenção: a nova ausência de Cauly. Diante do Palmeiras, no último domingo, 28, o meio-campista completou seu terceiro jogo consecutivo sem entrar em campo — é a primeira vez que o camisa 8 tricolor emenda uma sequência tão longa sem minutos com a camisa azul, vermelha e branca.

Cauly no banco de reservas contra o Ceará | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Cauly não atua desde a partida contra o Cruzeiro, há duas semanas, quando teve 18 minutos em campo, mas acabou sendo criticado por parte da torcida no último gol da Raposa, que garantiu a derrota do Bahia. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni saiu em defesa do jogador, mas não o utilizou nas partidas seguintes.

Mesmo sem minutos nos últimos três jogos, Cauly foi citado pelo treinador. Na coletiva após a derrota para o Vasco, na semana passada, Ceni deu indícios do motivo da ausência do camisa 8 tricolor. Conforme o comandante, o “sumiço” do meio-campista está ligado à entrega e à intensidade na recomposição defensiva:

Cauly não vai conseguir recompor, fazer esse vai e volta afirmou Ceni - durante coletiva após derrota para o Vasco

Levando a declaração de Ceni em consideração, a ausência de Cauly nos últimos três jogos é justificada. Contra o Ceará, o treinador classificou o time adversário como “muito forte”, o que não favoreceria o perfil de jogo do atleta. Já diante do Vasco, as circunstâncias da partida impediram a entrada do camisa 8: “Numa situação normal, caberia muito mais um jogador mais técnico".

Frente ao Palmeiras, o Bahia aplicou um estilo de jogo mais vertical — diferente do habitual, quando costuma construir as jogadas desde trás, com a bola no pé praticamente o tempo todo — por isso, Cauly não surgiu como a melhor opção e permaneceu no banco.

Líder em jogos no ano

Apesar de não ter entrado nas últimas três partidas, Cauly é, ao lado de Luciano Juba, um dos jogadores do Bahia com mais jogos disputados no ano. No total, o meio-campista já participou de 52 partidas. Contudo, apesar de liderar em número de partidas, aparece apenas como o 10º atleta com mais minutos em campo na temporada, com 2.644 minutos disputados.