Rival do Bahia, Botafogo não venceu nenhum confronto direto em 2025

Arthur Cabral em campo pelo Botafogo no Maracanã - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Próximo adversário do Bahia em 'jogo de seis pontos' no Brasileirão, o Botafogo vai buscar um feito inédito na temporada: vencer um confronto direto. O Alvinegro ainda não venceu rivais da parte de cima da tabela em 2025 e tem apenas 15% de aproveitamento contra equipes do G-8 do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor será o décimo adversário da equipe do técnico Davide Ancelotti com grandes pretensões na competição, que soma cinco derrotas, quatro empates e nenhuma vitória neste retrospecto. O time carioca, inclusive, vem de uma derrota no clássico contra o Fluminense, oitavo colocado na classificação.

Outro revés do Botafogo contra rivais do mais alto escalão nacional foi justamente contra o Bahia, no primeiro turno do Brasileirão, quando o Esquadrão venceu por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com gol de Cauly. Outro jogo amargo para o Alvinegro foi o empate em 3 a 3 contra o Mirassol, quando a equipe abriu três gols de diferença dentro de casa, mas sofreu o empate na segunda etapa.

Bahia bateu o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Confira os jogos do Botafogo contra adversários do G-8 do Brasileirão:

(D) Fluminense 2 x 0 Botafogo;

(E) Botafogo 3 x 3 Mirassol;

(D) São Paulo 1 x 0 Botafogo;

(D) Botafogo 0 x 1 Palmeiras;

(D) Botafogo 0 x 2 Cruzeiro;

(E) Flamengo 0 x 0 Botafogo;

(D) Bahia 1 x 0 Botafogo;

(E) Botafogo 2 x 2 São Paulo;

(E) Palmeiras 0 x 0 Botafogo.

O aproveitamento do Bahia em confrontos diretos é ligeiramente superior ao do Alvinegro. Em dez partidas, o Tricolor venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro, somando 47% de aproveitamento. O Esquadrão também vem de um duelo contra um rival da parte de cima da tabela, mas, diferente do Botafogo, conquistou um resultado heroico, batendo o Palmeiras por 1 a 0.

Veja os jogos do Bahia contra adversários do G-8 do Brasileirão:

(T) Bahia 1 x 0 Palmeiras;

(D) Bahia 1 x 2 Cruzeiro;

(D) Mirassol 5 x 1 Bahia;

(E) Bahia 3 x 3 Fluminense;

(T) Bahia 2 x 1 São Paulo;

(D) Flamengo 1 x 0 Bahia;

(T) Bahia 1 x 0 Botafogo;

(T) Palmeiras 0 x 1 Bahia;

(D) Cruzeiro 3 x 0 Bahia;

(E) Bahia 1 x 1 Mirassol.

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.