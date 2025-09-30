Menu
HOME > ESPORTES
EM BUSCA DO INEDITISMO!

Rival do Bahia, Botafogo não venceu nenhum confronto direto em 2025

Equipes se enfrentam em jogo de seis pontos por vaga na Libertadores pelo Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/09/2025 - 18:36 h
Arthur Cabral em campo pelo Botafogo no Maracanã
Próximo adversário do Bahia em 'jogo de seis pontos' no Brasileirão, o Botafogo vai buscar um feito inédito na temporada: vencer um confronto direto. O Alvinegro ainda não venceu rivais da parte de cima da tabela em 2025 e tem apenas 15% de aproveitamento contra equipes do G-8 do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor será o décimo adversário da equipe do técnico Davide Ancelotti com grandes pretensões na competição, que soma cinco derrotas, quatro empates e nenhuma vitória neste retrospecto. O time carioca, inclusive, vem de uma derrota no clássico contra o Fluminense, oitavo colocado na classificação.

Outro revés do Botafogo contra rivais do mais alto escalão nacional foi justamente contra o Bahia, no primeiro turno do Brasileirão, quando o Esquadrão venceu por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, com gol de Cauly. Outro jogo amargo para o Alvinegro foi o empate em 3 a 3 contra o Mirassol, quando a equipe abriu três gols de diferença dentro de casa, mas sofreu o empate na segunda etapa.

Bahia bateu o Botafogo no primeiro turno do Brasileirão
Confira os jogos do Botafogo contra adversários do G-8 do Brasileirão:

  • (D) Fluminense 2 x 0 Botafogo;
  • (E) Botafogo 3 x 3 Mirassol;
  • (D) São Paulo 1 x 0 Botafogo;
  • (D) Botafogo 0 x 1 Palmeiras;
  • (D) Botafogo 0 x 2 Cruzeiro;
  • (E) Flamengo 0 x 0 Botafogo;
  • (D) Bahia 1 x 0 Botafogo;
  • (E) Botafogo 2 x 2 São Paulo;
  • (E) Palmeiras 0 x 0 Botafogo.

O aproveitamento do Bahia em confrontos diretos é ligeiramente superior ao do Alvinegro. Em dez partidas, o Tricolor venceu quatro, empatou dois e perdeu quatro, somando 47% de aproveitamento. O Esquadrão também vem de um duelo contra um rival da parte de cima da tabela, mas, diferente do Botafogo, conquistou um resultado heroico, batendo o Palmeiras por 1 a 0.

Veja os jogos do Bahia contra adversários do G-8 do Brasileirão:

  • (T) Bahia 1 x 0 Palmeiras;
  • (D) Bahia 1 x 2 Cruzeiro;
  • (D) Mirassol 5 x 1 Bahia;
  • (E) Bahia 3 x 3 Fluminense;
  • (T) Bahia 2 x 1 São Paulo;
  • (D) Flamengo 1 x 0 Bahia;
  • (T) Bahia 1 x 0 Botafogo;
  • (T) Palmeiras 0 x 1 Bahia;
  • (D) Cruzeiro 3 x 0 Bahia;
  • (E) Bahia 1 x 1 Mirassol.

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x