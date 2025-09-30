Torcida do Botafogo protesta contra Textor antes de jogo com o Bahia

John Textor, acionista majoritário do Botafogo - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Botafogo não vive um bom momento na temporada e a pressão se refletiu na noite desta terça-feira, 30. Um grupo de torcedores protestou no Estádio Nilton Santos contra o empresário norte-americano John Textor, dono do Alvinegro.

Alguns membros de uma torcida organizada levaram faixas com frases com postura crítica na intenção de encontrar jogadores após treinamento da equipe. Termos como "Clown and swindler (Palhaço e vigarista)" e "Planejamento de m..." foram estendidas no local.

Veja:

Torcedores em protesto no Estádio Nilton Santos | Foto: Igor Melo/ Rádio Craque Neto

O Botafogo sofreu eliminações recentes na Copa do Brasil e Libertadores e, no auge da 25ª rodada, tem chances remotas de título do Brasileirão. O Alvinegro recebe o Bahia nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No duelo contra o Tricolor, o clube carioca buscará um feito inédito: vencer um confronto direto na competição. A equipe sofre com um retrospecto extremamente negativo contra adversários da parte de cima da tabela.