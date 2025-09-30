Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE?

Torcida do Botafogo protesta contra Textor antes de jogo com o Bahia

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, pelo Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/09/2025 - 20:04 h | Atualizada em 30/09/2025 - 20:15
John Textor, acionista majoritário do Botafogo
John Textor, acionista majoritário do Botafogo -

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Botafogo não vive um bom momento na temporada e a pressão se refletiu na noite desta terça-feira, 30. Um grupo de torcedores protestou no Estádio Nilton Santos contra o empresário norte-americano John Textor, dono do Alvinegro.

Alguns membros de uma torcida organizada levaram faixas com frases com postura crítica na intenção de encontrar jogadores após treinamento da equipe. Termos como "Clown and swindler (Palhaço e vigarista)" e "Planejamento de m..." foram estendidas no local.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja:

Torcedores em protesto no Estádio Nilton Santos
Torcedores em protesto no Estádio Nilton Santos | Foto: Igor Melo/ Rádio Craque Neto

O Botafogo sofreu eliminações recentes na Copa do Brasil e Libertadores e, no auge da 25ª rodada, tem chances remotas de título do Brasileirão. O Alvinegro recebe o Bahia nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No duelo contra o Tricolor, o clube carioca buscará um feito inédito: vencer um confronto direto na competição. A equipe sofre com um retrospecto extremamente negativo contra adversários da parte de cima da tabela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo botafogo x bahia Brasileirão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
John Textor, acionista majoritário do Botafogo
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

John Textor, acionista majoritário do Botafogo
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

John Textor, acionista majoritário do Botafogo
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

John Textor, acionista majoritário do Botafogo
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x