Palmeiras protocola queixa à CBF sobre gramado da Fonte Nova

Gramado da Fonte Nova vira alvo de queixa do Palmeiras à CBF - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O estado do gramado da Arena Fonte Nova voltou a ser tema de debate no futebol brasileiro. No último domingo, 28, a praça esportiva recebeu o duelo entre Bahia e Palmeiras, válido pelo Brasileirão, que terminou com triunfo tricolor por 1 a 0.

Na súmula da partida, o árbitro Anderson Daronco registrou que o campo “não apresentava boas condições para a prática do futebol”. A situação gerou insatisfação no clube paulista, que protocolou uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além da derrota, o Verdão ainda deixou Salvador com problemas médicos. O volante Lucas Evangelista saiu com dores e teve lesão confirmada, enquanto o lateral Piquerez, que também precisou ser substituído na primeira etapa, não apresentou complicações graves.

Após o jogo, o técnico Abel Ferreira foi duro nas críticas: “É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situação, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender”, afirmou.

A resposta veio do comandante adversário, Rogério Ceni, que rebateu a fala de Abel e destacou que o estilo de jogo do Palmeiras não teria sido prejudicado.

“Acho que a cor do gramado estava feia, realmente. Para o Palmeiras, é melhor o gramado ruim, porque eles só fazem ligação direta, quase. A característica do jogo deles é Weverton para Flaco López e depois Vitor Roque, na frente. Para a gente, prejudica mais, porque jogamos desde trás com a bola no chão. Nós também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas atrapalhou muito mais para nós do que para eles”, disse o treinador do Tricolor de Aço.

Com a reclamação formalizada pelo clube paulista e os registros na súmula, a condição do gramado da Fonte Nova deve seguir como pauta na CBF nas próximas semanas.