Súmula de Daronco aponta más condições do gramado da Arena Fonte Nova

Árbitro Daronco registra que havia "muita tinta verde" no campo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar do triunfo tricolor, o principal assunto da partida entre Bahia e Palmeiras foi o gramado da Arena Fonte Nova. Palco do duelo deste domingo, 28, o estádio, que costuma apresentar um campo tradicionalmente verde, exibiu um tom acinzentado — dando a impressão de estar pintado.

Embora o estado do gramado tenha levantado dúvidas sobre as condições de jogo, a administração da Arena Fonte Nova afirmou, em nota, que foi realizado um procedimento de manutenção que não alterou os “padrões de conformidade estabelecidos”. Assim, a partida ocorreu normalmente.

Após o apito final, no entanto, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, não poupou críticas ao estado do campo — reclamação que foi prontamente rebatida por Rogério Ceni.

O discurso do treinador português ganhou respaldo do árbitro Anderson Daronco. Em súmula, o juiz registrou que o gramado “não apresentava boas condições para a prática do futebol” e destacou ainda o uso de “muita tinta verde para cobrir suas imperfeições”.

Veja a súmula completa:

"Informo que o gramado do estádio Arena Fonte Nova não apresentava boas condições para a prática do futebol, estando em estado regular. Relato também que o campo apresentava, praticamente em sua totalidade, muita tinta verde utilizada para cobrir suas imperfeições".

