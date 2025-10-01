CBF divulga calendário do futebol 2026 com mudanças expressivas; veja

As mudanças foram anunciadas nesta quarta-feira, 1 - Foto: Livia Villasboas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o novo calendário do futebol profissional masculino para o ciclo 2026-2029 na manhã desta quarta-feira, 1. O documento foi divulgado em evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, trazendo mudanças expressivas. As principais alterações incluem:

Campeonatos Estaduais: redução no número de datas, com limite de até 11 rodadas (atualmente alguns ainda chegam a 16).

redução no número de datas, com limite de até 11 rodadas (atualmente alguns ainda chegam a 16). Copa do Brasil: reformulação com cinco fases em jogo único, incluindo a final, marcada para 6 de dezembro. Oitavas de final, quartas e semifinais permanecem com duelos de ida e volta. As equipes da Série A entrariam na disputa a partir da fase de 16 avos (antes das oitavas) . 126 times na disputa.

reformulação com cinco fases em jogo único, incluindo a final, marcada para 6 de dezembro. Oitavas de final, quartas e semifinais permanecem com duelos de ida e volta. . 126 times na disputa. Copa do Nordeste: mudança de formato, excluindo as equipes que estiverem participando de torneios internacionais

mudança de formato, Brasileirão: antecipado, com início em 28 de janeiro e término em 2 de dezembro, tendo as primeiras rodadas disputadas em paralelo aos estaduais.

Além disso, a CBF anunciou um novo torneio regional, a Copa Sul-Sudeste, com as seguintes características: Participação de até dois clubes por estado; Disputa entre março e junho; Máximo de 10 datas; Complementa a lista de torneios regionais ao lado da Copa do Nordeste e da Copa Verde.

Paralisação no meio do ano

O futebol brasileiro terá uma pausa no calendário em 2026 devido à realização da Copa do Mundo, marcada entre 11 de junho e 19 de julho. Durante esse período, as competições nacionais serão interrompidas para acomodar a competição internacional.

Essa paralisação, segundo especialistas, segue o padrão adotado em edições anteriores e deve afetar a programação de clubes e atletas, que precisarão se ajustar ao calendário reduzido antes e após o Mundial.

Além disso, há possibilidade de uma pausa semelhante em 2027, quando o Brasil sediará a Copa do Mundo feminina. A expectativa é que o calendário nacional se adapte novamente para acomodar o torneio, garantindo tempo suficiente para a realização das partidas internacionais.

CBF avança em fair play financeiro e implanta impedimento semiautomático em 2026

Samir Xaud também informou que os estudos para o fair play financeiro estão em estágio avançado e que, em novembro, a CBF anunciará as regras do novo sistema de sustentabilidade financeira no futebol brasileiro, considerado um passo essencial para garantir mais equilíbrio e sustentabilidade aos clubes. O presidente da CBF ainda afirmou que os estudos para a implantação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro estão sendo finalizados e que a expectativa é implementar o sistema já em 2026.

