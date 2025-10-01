Menu
Ex-Bahia marca e freia rival direto do Tricolor no Brasileiro; assista

Eric Ramires marcou o gol do Bragantino no empate com o Mirassol nesta quarta

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/10/2025 - 21:26 h | Atualizada em 01/10/2025 - 22:32
Eric Ramires, meio-campista do Bragantino.
Eric Ramires, meio-campista do Bragantino. -

Um velho conhecido ajudou o Bahia no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 1º, o ex-Tricolor Eric Ramires marcou o gol do Bragantino no empate com o Mirassol e freiou o rival direto do Esquadrão na luta pelo G-4 do Brasileirão.

O tento foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, antes do clube paulista deixar tudo igual na reta final da partida, com o lateral-esquerdo Reinaldo.

Assista o gol marcado por Eric Ramires:

Mesmo correndo atrás do prejuízo, o Mirassol pode deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro, já que o possível vencedor do duelo entre Botafogo x Bahia, que acontece logo mais às 21h30, ultrapassará a equipe na classificação pelo número de vitórias, apesar do empate na pontuação.

