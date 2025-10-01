VELHO CONHECIDO!
Ex-Bahia marca e freia rival direto do Tricolor no Brasileiro; assista
Eric Ramires marcou o gol do Bragantino no empate com o Mirassol nesta quarta
Por Lucas Vilas Boas
Um velho conhecido ajudou o Bahia no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 1º, o ex-Tricolor Eric Ramires marcou o gol do Bragantino no empate com o Mirassol e freiou o rival direto do Esquadrão na luta pelo G-4 do Brasileirão.
O tento foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, antes do clube paulista deixar tudo igual na reta final da partida, com o lateral-esquerdo Reinaldo.
Assista o gol marcado por Eric Ramires:
Mirassol 0x1 RB Bragantino— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 1, 2025
⚽️ Eric Ramires
🏆 Brasileirão Série A | 26ª rodada
pic.twitter.com/HJHOt24CUp
Leia Também:
Mesmo correndo atrás do prejuízo, o Mirassol pode deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro, já que o possível vencedor do duelo entre Botafogo x Bahia, que acontece logo mais às 21h30, ultrapassará a equipe na classificação pelo número de vitórias, apesar do empate na pontuação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes