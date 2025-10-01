Ex-Bahia marca e freia rival direto do Tricolor no Brasileiro; assista

Eric Ramires, meio-campista do Bragantino. - Foto: Reprodução | RBB

Um velho conhecido ajudou o Bahia no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 1º, o ex-Tricolor Eric Ramires marcou o gol do Bragantino no empate com o Mirassol e freiou o rival direto do Esquadrão na luta pelo G-4 do Brasileirão.

O tento foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, antes do clube paulista deixar tudo igual na reta final da partida, com o lateral-esquerdo Reinaldo.

Assista o gol marcado por Eric Ramires:

Mirassol 0x1 RB Bragantino



⚽️ Eric Ramires



🏆 Brasileirão Série A | 26ª rodada



pic.twitter.com/HJHOt24CUp — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 1, 2025

Mesmo correndo atrás do prejuízo, o Mirassol pode deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro, já que o possível vencedor do duelo entre Botafogo x Bahia, que acontece logo mais às 21h30, ultrapassará a equipe na classificação pelo número de vitórias, apesar do empate na pontuação.