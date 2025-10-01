CONVOCADOS
Com joias da base, Bahia divulga relacionados para encarar o Botafogo
Tricolor entra em campo às 21h30 desta quinta-feira, 2, no Estádio Nilton Santos
Por João Grassi
Mais uma vez com desfalques, o Bahia divulgou a lista de 25 relacionados para a partida desta quarta-feira, 1º, contra o Botafogo. A bola rola no Estádio Nilton Santos às 21h30, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em relação à última lista, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno do meio-campista Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras. Por outro lado, Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.
Caio Alexandre, David Duarte, Erick, Erick Pulga, Ruan Pablo e o goleiro João Paulo, que nem sequer estreou, desfalcam o time enquanto se recuperam de problemas físicos. De volta aos treinos, o zagueiro Kanu ainda segue fora.
Veja a lista de relacionados do Bahia
Goleiros: Danilo Fernandes, Ronaldo e Victor;
Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santi Arias e Zé Guilherme;
Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;
Meio-campistas: Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Rodrigo Nestor e Sidney;
Atacantes: Ademir, Kayky, Lyan, Sanabria, Tiago e Willian José.
