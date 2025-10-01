Com joias da base, Bahia divulga relacionados para encarar o Botafogo

Lyan, atacante da base do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Mais uma vez com desfalques, o Bahia divulgou a lista de 25 relacionados para a partida desta quarta-feira, 1º, contra o Botafogo. A bola rola no Estádio Nilton Santos às 21h30, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação à última lista, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o retorno do meio-campista Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras. Por outro lado, Nico Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora.

Caio Alexandre, David Duarte, Erick, Erick Pulga, Ruan Pablo e o goleiro João Paulo, que nem sequer estreou, desfalcam o time enquanto se recuperam de problemas físicos. De volta aos treinos, o zagueiro Kanu ainda segue fora.

Veja a lista de relacionados do Bahia

Goleiros: Danilo Fernandes, Ronaldo e Victor;

Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santi Arias e Zé Guilherme;

Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Ramos Mingo;

Meio-campistas: Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Rodrigo Nestor e Sidney;

Atacantes: Ademir, Kayky, Lyan, Sanabria, Tiago e Willian José.