DESFALQUE!

Bahia pode ter até seis novos desfalques para encarar o Flamengo

Tricolor ganha sérios problemas em jogo contra o clube carioca na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/10/2025 - 22:26 h | Atualizada em 02/10/2025 - 0:25
Jogadores do Bahia na Arena Fonte Nova
Jogadores do Bahia na Arena Fonte Nova -

O Bahia não vai contar com Santiago Arias, Luciano Juba, Rodrigo Nestor e Gabriel Xavier no jogo contra o Flamengo, que receberam o terceiro cartão amarelo durante o duelo contra o Botafogo, na noite desta quarta-feira, 1º, e terão que cumprir suspensão automática contra o Rubro-Negro. O argentino Matteo Sanabria, expulso, também está fora da partida.

O colombiano foi advertido por um lance de contra-ataque do time mandante, após cometer falta no atacante Arthur Cabral, enquanto Juba foi recebeu o cartão no banco de reservas, por reclamação. O lateral sentiu dores e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

Ramos Mingo também teve que deixar o gramado precocemente. O zagueiro sentiu dores e deu lugar para Michel Araújo entrar em ação na segunda etapa. A tendência é que os jogadores sejam reavaliados pelo departamento médico no retorno da equipe à Salvador.

Vale lembrar que João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga e Ruan Pablo seguem no departamento médico e não devem reunir condições de jogo, assim como Kanu e David Duarte, que estão retornando de lesões.

O Bahia encara o Flamengo no próximo domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

x