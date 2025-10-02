Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREPARAÇÃO

Com 13 desfalques, Bahia pode ter retorno de jogador que estava no DM

Tricolor conta com muitos desfalques para duelo contra o Flamengo na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

02/10/2025 - 12:27 h | Atualizada em 02/10/2025 - 13:21
Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo
Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo -

Em meio a uma extensa lista de desfalques — que ganhou novos nomes após a derrota para o Botafogo, nesta quarta-feira, 1º —, o Bahia terá um retorno importante para o duelo contra o Flamengo, neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Trata-se do volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão automática diante do Botafogo e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Flamengo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Com 13 desfalques, Bahia pode ter retorno de jogador que estava no DM
| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

David Duarte pode voltar

Além do uruguaio, há a possibilidade de o zagueiro David Duarte ser relacionado para a partida, uma vez que Gabriel Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Já Ramos Mingo deixou o jogo da última quarta-feira com dores na região posterior da coxa esquerda e é dúvida para o confronto.

No último domingo, 28, o Portal A TARDE apurou que, entre todos os atletas que estão no departamento médico tricolor, o zagueiro David Duarte é o mais próximo de retornar. Nesta semana, o defensor participou parcialmente dos treinos com o elenco durante a preparação para o jogo contra o Botafogo.

Imagem ilustrativa da imagem Com 13 desfalques, Bahia pode ter retorno de jogador que estava no DM
| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Leia Também:

Weverton dá dura resposta a Ceni em polêmica sobre gramado da Fonte Nova
Ceni chama estádio do Botafogo de campo neutro e faz desabafo: "Não entendo"
Rogério Ceni: "Arbitragem desastrosa é padrão em alguns lugares"

Ceni admite dificuldades para escalar o Bahia diante do Flamengo

Apesar do retorno de Acevedo — e da possível presença de David Duarte —, o técnico Rogério Ceni admitiu que terá dificuldades para escalar a equipe, diante do alto número de desfalques.

Vamos quebrar a cabeça para montar a equipe
Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã, vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. [...] Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga [...] Vamos com calma, pensar, porque para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Precisamos repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras; caso contrário, você não tem chances", afirmou o comandante tricolor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acevedo Bahia Brasileirão David Duarte flamengo Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Rogério Ceni fala sobre dificuldades na escalação do Bahia para encarar o Flamengo
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x