Com 13 desfalques, Bahia pode ter retorno de jogador que estava no DM

Em meio a uma extensa lista de desfalques — que ganhou novos nomes após a derrota para o Botafogo, nesta quarta-feira, 1º —, o Bahia terá um retorno importante para o duelo contra o Flamengo, neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Trata-se do volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão automática diante do Botafogo e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o confronto contra o Flamengo.

David Duarte pode voltar

Além do uruguaio, há a possibilidade de o zagueiro David Duarte ser relacionado para a partida, uma vez que Gabriel Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Já Ramos Mingo deixou o jogo da última quarta-feira com dores na região posterior da coxa esquerda e é dúvida para o confronto.

No último domingo, 28, o Portal A TARDE apurou que, entre todos os atletas que estão no departamento médico tricolor, o zagueiro David Duarte é o mais próximo de retornar. Nesta semana, o defensor participou parcialmente dos treinos com o elenco durante a preparação para o jogo contra o Botafogo.

Ceni admite dificuldades para escalar o Bahia diante do Flamengo

Apesar do retorno de Acevedo — e da possível presença de David Duarte —, o técnico Rogério Ceni admitiu que terá dificuldades para escalar a equipe, diante do alto número de desfalques.

Vamos quebrar a cabeça para montar a equipe Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã, vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. [...] Ademir ainda não está pronto para iniciar, não posso correr o risco de acontecer como foi com o Pulga [...] Vamos com calma, pensar, porque para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Precisamos repetir o espírito que tivemos contra o Palmeiras; caso contrário, você não tem chances", afirmou o comandante tricolor.