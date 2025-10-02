Menu
HOME > ESPORTES
DESABAFOU!

Rogério Ceni: "Arbitragem desastrosa é padrão em alguns lugares"

Técnico detonou a arbitragem após a derrota do Bahia para o Botafogo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/10/2025 - 1:01 h
Rogério Ceni em entrevista coletiva no Bahia
Rogério Ceni em entrevista coletiva no Bahia -

"A arbitragem foi desastrosa, estragou o jogo": foi o que disse Rogério Ceni após a derrota por 2 a 1 sobre o Botafogo. O técnico apontou irregularidades no segundo gol do Botafogo, na expulsão do argentino Mateo Sanabria e desabafou sobre a arbitragem no Brasileirão.

"Acostumadíssimo", o comandante destacou "um padrão" nas decisões dos árbitros em "alguns lugares" do futebol brasileiro.

"Quando a gente volta para o segundo tempo com as mudanças, infelizmente em uma saída de bola acabamos tomando o gol, que para mim houve uma falta no Arias. O jogador cai em cima da perna do Árias, não deixando que ele saia para fazer a interceptação da jogada. Mas nada se marca", disse Ceni em entrevista coletiva após a partida.

Logo após diminuir o placar, o Bahia sofreu o baque da expulsão de Sanabria, que recebeu o segundo cartão amarelo por simulação. Rogério Ceni condenou a decisão tomada pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e afirmou que ela "nunca deveria existir".

"No Sanabria, você pode até dizer que não foi pênalti, mas que houve o encontro, os jogadores se tocaram. Por isso não devia nunca existir o segundo cartão amarelo. Mas com relação a arbitragem, nós já estamos acostumados, é um padrão quando a gente vem jogar em alguns lugares. A arbitragem foi desastrosa, estragou o jogo", comentou.

Leia Também:

Bahia perde confronto direto para o Botafogo e vê vaga no G-4 escapar
Mais um! Ramos Mingo é substituído com dores e preocupa o Bahia
Bahia pode ter até seis novos desfalques para encarar o Flamengo
Botafogo x Bahia: Luciano Juba sente dores e é substituído no 1º tempo

O baixo desempenho do Tricolor fora de casa também foi pauta na entrevista coletiva. Rogério Ceni não conseguiu explicar o motivo da queda e comparou a atuação na derrota com o time que bateu o Palmeiras, no último domingo, 28.

"Enquanto Juba esteve em campo, a gente conseguiu ter um pouco do controle do jogo, mas com a saída dele sofremos mais até o fim do primeiro tempo. Eu não consigo entender o porque não conseguimos competir tão parelho como foi no último jogo. Pegamos o time que mais compete no Brasil, que é o Palmeiras, e nós jogamos minimamente de igual para igual no jogo passado. Claro que tem o cansaço, mas nós não conseguimos sequer jogar 50% da parte competitiva daquilo que fomos contra o Palmeiras", concluiu.

Podendo ter até 13 desfalques, o Bahia volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

x