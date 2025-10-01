Menu
REVÉS!

Bahia perde confronto direto para o Botafogo e vê vaga no G-4 escapar

Tricolor deixou escapar chance de retornar à ponta do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

01/10/2025 - 23:31 h | Atualizada em 01/10/2025 - 23:53
Sanabria em campo pelo Bahia
Sanabria em campo pelo Bahia -

O Bahia chegou ao Nilton Santos cheio de esperança, sonhando com a volta ao G-4 do Brasileirão, mas, na noite desta quarta-feira, 1º, encontrou um Botafogo revigorado, apesar do momento difícil, e saiu de campo com o gosto amargo da derrota: 2 a 1 para o Alvinegro, em confronto direto por vaga na Libertadores.

Após gols de Santiago Rodríguez e Jeffinho, para o Alvinegro, Rodrigo Nestor balançou as redes de falta, mas a alegria durou pouco e, quatro minutos depois, Sanabria recebeu cartão vermelho e deixou o Bahia com um a menos.

A expulsão complicou ainda mais a missão do Tricolor, que já havia perdido Luciano Juba e Ramos Mingo anteriormente. A dupla sentiu dores e teve que ser substituída precocemente.

Leia Também:

Mais um! Ramos Mingo é substituído com dores e preocupa o Bahia
Bahia pode ter até seis novos desfalques para encarar o Flamengo
Botafogo x Bahia: Luciano Juba sente dores e é substituído no 1º tempo

Com o resultado, o Bahia se manteve na sexta posição, com 40 pontos, vendo a chance de voltar ao G-4 escapar, mesmo com o tropeço do Mirassol diante do Bragantino.

O Botafogo, por outro lado, fez o dever de casa e entrou na zona de classificação direta para a Libertadores, chegando aos 43 pontos, ultrapassando o os paulistas pelo critério de vitórias.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 5, na Arena Fonte Nova, para encarar o Flamengo, em jogo que pode ser marcado por uma lista gigante de desfalques.

