Com mais de 10 desfalques, Ceni diz que "vai quebrar a cabeça" contra o Flamengo

Saiba quem está fora: 13 desfalques, incluindo Juba e Mingo, atingem o Bahia antes do jogo decisivo contra o Flamengo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia mal havia reencontrado o caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro e já voltou a perder. Nesta quarta-feira, 1, diante do Botafogo, o Tricolor de Aço foi derrotado por 2 a 1, em partida marcada por arbitragem polêmica, e desperdiçou a oportunidade de retornar ao G-4. Mais do que o resultado negativo, o Esquadrão passa agora a lidar com uma dor de cabeça ainda maior.

Às vésperas de enfrentar o Flamengo, líder do Brasileirão e adversário contra o qual tanto o clube quanto Rogério Ceni acumulam um incômodo jejum, o Bahia pode ter até 13 desfalques para o duelo.

Além das sete ausências já conhecidas — João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga, Ruan Pablo, Kanu e David Duarte, todos ainda em recuperação no departamento médico — o técnico Rogério Ceni também não poderá contar com Santiago Arias, Rodrigo Nestor, Gabriel Xavier, Mateo Sanabria, Luciano Juba e Ramos Mingo.

Os três primeiros da nova lista estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo. Já Sanabria desfalcará o time por ter sido expulso na mesma partida.

As situações que mais preocupam, no entanto, são as de Luciano Juba e Ramos Mingo. Ambos deixaram o campo sentindo dores e serão reavaliados pelo departamento médico, podendo se tornar baixas por um período mais longo. Segundo o Bahia, Juba foi substituído após sentir um desconforto na coxa direita, enquanto Mingo acusou dores na região posterior da coxa esquerda. Vale destacar que os dois são os jogadores com mais minutos em campo pelo Tricolor em 2025: Juba soma 4.062 minutos e Mingo lidera com 4.148.

Diante da extensa lista de desfalques, Rogério Ceni projetou um confronto ainda mais complicado contra o Flamengo, já naturalmente difícil. Em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, o treinador admitiu que “vai quebrar a cabeça para montar a equipe”.

“Vamos com calma, pensar, para jogar contra o Flamengo tem que ser um time muito competitivo. Caso contrário, não teremos chances de vencer”, afirmou Ceni, lembrando que o Bahia precisará repetir o espírito demonstrado contra o Palmeiras.

Com mais de um time completo fora de combate, o Bahia terá que se reinventar para enfrentar o Flamengo neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do cenário adverso, o Tricolor contará com o apoio da torcida azul, vermelha e branca em Salvador.