Ceni chama estádio do Botafogo de campo neutro e faz desabafo: "Não entendo"

Após derrota, Rogério Ceni diz que não entender postura do Bahia

Derrotado, sem vaga no G-4 e com 13 possíveis desfalques — assim terminou a noite desta quarta-feira, 1º, para o Bahia. Diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu por 2 a 1 e, mais uma vez, apresentou uma postura bem diferente quando atua longe de seus domínios.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni voltou a admitir que não consegue explicar por que o comportamento do Bahia fora de casa é tão distinto, ainda mais considerando que a partida contra o Botafogo foi em “campo neutro”, devido às circunstâncias do jogo.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

“Não consigo entender por que a gente não conseguiu competir igual ao último jogo [...] O Palmeiras é o time que mais compete no Brasil e fomos de igual para igual [...] Hoje não conseguimos”, declarou o treinador.

Hoje o jogo foi praticamente campo neutro, pouco público, um estádio bom, com boas condições de jogo [...] Mas não conseguimos Rogério Ceni - técnico do Bahia

Apesar de lamentar mais uma atuação aquém do esperado, Ceni destacou que a saída de Luciano Juba ainda no primeiro tempo foi determinante para a queda de rendimento da equipe. Segundo ele, enquanto o camisa 46 esteve em campo, o Esquadrão conseguiu ter maior controle da partida.

Mesmo assim, o treinador ressaltou que, diante das adversidades — como o placar contrário, as lesões e a expulsão de Mateo Sanabria —, o Bahia mostrou “brio” na segunda etapa.

De maneira surpreendente, tivemos mais brio, talvez pelo sentimento de injustiça (quanto à arbitragem) Rogério Ceni - treinador do Bahia

Próximo compromisso

Após o revés diante do Botafogo, o Bahia volta a campo já neste domingo, 5, repleto de desfalques, para enfrentar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 27ª rodada da competição.