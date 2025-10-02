A VOZ DO TREINADOR
Ceni chama estádio do Botafogo de campo neutro e faz desabafo: "Não entendo"
Treinador se frustra com mais uma atuação ruim e diz que não "consegue explicar" comportamento diferente
Por Téo Mazzoni
Derrotado, sem vaga no G-4 e com 13 possíveis desfalques — assim terminou a noite desta quarta-feira, 1º, para o Bahia. Diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu por 2 a 1 e, mais uma vez, apresentou uma postura bem diferente quando atua longe de seus domínios.
Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni voltou a admitir que não consegue explicar por que o comportamento do Bahia fora de casa é tão distinto, ainda mais considerando que a partida contra o Botafogo foi em “campo neutro”, devido às circunstâncias do jogo.
“Não consigo entender por que a gente não conseguiu competir igual ao último jogo [...] O Palmeiras é o time que mais compete no Brasil e fomos de igual para igual [...] Hoje não conseguimos”, declarou o treinador.
Hoje o jogo foi praticamente campo neutro, pouco público, um estádio bom, com boas condições de jogo [...] Mas não conseguimos
Apesar de lamentar mais uma atuação aquém do esperado, Ceni destacou que a saída de Luciano Juba ainda no primeiro tempo foi determinante para a queda de rendimento da equipe. Segundo ele, enquanto o camisa 46 esteve em campo, o Esquadrão conseguiu ter maior controle da partida.
Leia Também:
Mesmo assim, o treinador ressaltou que, diante das adversidades — como o placar contrário, as lesões e a expulsão de Mateo Sanabria —, o Bahia mostrou “brio” na segunda etapa.
De maneira surpreendente, tivemos mais brio, talvez pelo sentimento de injustiça (quanto à arbitragem)
Próximo compromisso
Após o revés diante do Botafogo, o Bahia volta a campo já neste domingo, 5, repleto de desfalques, para enfrentar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 27ª rodada da competição.
