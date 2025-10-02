TROCA DE FARPA
Weverton dá dura resposta a Ceni em polêmica sobre gramado da Fonte Nova
Goleiro rebate declarações de Ceni e explica estratégia adotada no "gramado ruim"
Por Téo Mazzoni
O jogo entre Bahia e Palmeiras já passou, e ambas as equipes já entraram em campo na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a polêmica envolvendo o gramado da Arena Fonte Nova continua dando o que falar.
Nesta quarta-feira, 1, o goleiro do Palmeiras, Weverton, rebateu o técnico Rogério Ceni. No último domingo, 28, após o triunfo do Bahia, o comandante tricolor afirmou que o gramado ruim favorecia a equipe paulista. A declaração não foi bem aceita pela cúpula alviverde, nem pela comissão técnica e pelos jogadores.
Por isso, Weverton não deixou barato e respondeu a Ceni após a vitória do Palmeiras nesta quarta-feira. Para o goleiro, “chega a ser incrível ouvir o que a gente ouviu (que o Palmeiras só faz ligação direta)”. Segundo ele, “ninguém vence tantos anos seguidos dando só chutão”.
Weverton explicou que, diante das condições do gramado da Arena Fonte Nova, a opção pelas ligações diretas foi uma necessidade circunstancial. De acordo com o goleiro, o campo não oferecia condições adequadas para trabalhar a bola ou sair jogando de forma mais elaborada, restando ao time adotar essa estratégia como alternativa viável durante a partida.
No entanto, Weverton destacou que era “uma falta de respeito com os atletas jogar naquele campo”. Apesar disso, ressaltou que a situação já ficou no passado para o Palmeiras, que assumiu a vice-liderança do Brasileirão após vencer o Vasco, enquanto o Bahia amargou uma derrota para o Botafogo e permaneceu na 6ª posição do certame.
