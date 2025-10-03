Saiu atrás, não vence! Bahia só conseguiu uma virada no ano de 2025

O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação? - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota para o Botafogo voltou a evidenciar a inoperância do Bahia em jogos fora de casa. Além disso, reforçou outro ponto negativo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni: a falta de poder de reação ao longo da temporada.

Em 2025, o Tricolor de Aço disputou 67 partidas e saiu atrás no placar em 17 delas. No entanto, só conseguiu a virada em uma única oportunidade — diante do Náutico, quando venceu por 3 a 1, após sair em desvantagem, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Assim, o Esquadrão apresenta apenas 5,9% de aproveitamento em viradas nos jogos em que esteve atrás no marcador.

Contudo, vale ressaltar que, levando em consideração que o Bahia não apenas foi derrotado nesses confrontos, mas também conseguiu alguns empates, o índice melhora. Somando o único triunfo com os seis empates, a equipe deixou de perder em oito partidas, o que representa 41,2% de aproveitamento em resultados positivos quando saiu atrás no placar.

Jogos em que o Bahia saiu atrás em 2025:

Bahia 0 a 1 Atlético de Alagoinhas (time sub-20) - saiu atrás;

The Strongest 1 a 1 Bahia - saiu atrás;

Vitória 1 a 1 Bahia - saiu atrás;

Bahia 1 a 1 Mirassol - saiu atrás;

Cruzeiro 3 a 0 Bahia - saiu atrás;

Flamengo 1 a 0 Bahia - saiu atrás;

Atlético Nacional 1 a 0 Bahia - saiu atrás;

Grêmio 1 a 0 Bahia - saiu atrás;

Confiança 2 a 0 Bahia (time sub-20) - saiu atrás;

Bahia 3 a 1 Náutico - saiu atrás e venceu o jogo;

Fortaleza 1 a 1 Bahia - saiu atrás;

América de Cali 2 a 0 Bahia - saiu atrás;

Bahia 3 a 3 Fluminense - saiu atrás;

Mirassol 5 a 1 Bahia - saiu atrás;

Fluminense 2 a 0 Bahia - saiu atrás;

Ceará 1 a 1 Bahia - saiu atrás;

Botafogo 2 a 1 Bahia - saiu atrás.

Próximo compromisso

Mostrando poder de reação ou não, o Bahia tem uma missão neste domingo, 5: superar os mais de dez desfalques e vencer o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, às 18h30, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tentará derrubar o líder do Brasileirão para se manter viva na briga por uma vaga no G-4.