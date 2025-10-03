REAÇÃO ZERO
Saiu atrás, não vence! Bahia só conseguiu uma virada no ano de 2025
Em 17 jogos saindo atrás, Tricolor de Aço só conseguiu uma virada, mostrando dificuldades do time de Rogério Ceni em reagir na temporada
Por Téo Mazzoni
A derrota para o Botafogo voltou a evidenciar a inoperância do Bahia em jogos fora de casa. Além disso, reforçou outro ponto negativo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni: a falta de poder de reação ao longo da temporada.
Em 2025, o Tricolor de Aço disputou 67 partidas e saiu atrás no placar em 17 delas. No entanto, só conseguiu a virada em uma única oportunidade — diante do Náutico, quando venceu por 3 a 1, após sair em desvantagem, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Assim, o Esquadrão apresenta apenas 5,9% de aproveitamento em viradas nos jogos em que esteve atrás no marcador.
Leia Também:
Contudo, vale ressaltar que, levando em consideração que o Bahia não apenas foi derrotado nesses confrontos, mas também conseguiu alguns empates, o índice melhora. Somando o único triunfo com os seis empates, a equipe deixou de perder em oito partidas, o que representa 41,2% de aproveitamento em resultados positivos quando saiu atrás no placar.
Jogos em que o Bahia saiu atrás em 2025:
- Bahia 0 a 1 Atlético de Alagoinhas (time sub-20) - saiu atrás;
- The Strongest 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
- Vitória 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
- Bahia 1 a 1 Mirassol - saiu atrás;
- Cruzeiro 3 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Flamengo 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Atlético Nacional 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Grêmio 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Confiança 2 a 0 Bahia (time sub-20) - saiu atrás;
- Bahia 3 a 1 Náutico - saiu atrás e venceu o jogo;
- Fortaleza 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
- América de Cali 2 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Bahia 3 a 3 Fluminense - saiu atrás;
- Mirassol 5 a 1 Bahia - saiu atrás;
- Fluminense 2 a 0 Bahia - saiu atrás;
- Ceará 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
- Botafogo 2 a 1 Bahia - saiu atrás.
Próximo compromisso
Mostrando poder de reação ou não, o Bahia tem uma missão neste domingo, 5: superar os mais de dez desfalques e vencer o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, às 18h30, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tentará derrubar o líder do Brasileirão para se manter viva na briga por uma vaga no G-4.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes