Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO ZERO

Saiu atrás, não vence! Bahia só conseguiu uma virada no ano de 2025

Em 17 jogos saindo atrás, Tricolor de Aço só conseguiu uma virada, mostrando dificuldades do time de Rogério Ceni em reagir na temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/10/2025 - 9:15 h
O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação?
O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação? -

A derrota para o Botafogo voltou a evidenciar a inoperância do Bahia em jogos fora de casa. Além disso, reforçou outro ponto negativo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni: a falta de poder de reação ao longo da temporada.

Em 2025, o Tricolor de Aço disputou 67 partidas e saiu atrás no placar em 17 delas. No entanto, só conseguiu a virada em uma única oportunidade — diante do Náutico, quando venceu por 3 a 1, após sair em desvantagem, em duelo válido pela Copa do Nordeste. Assim, o Esquadrão apresenta apenas 5,9% de aproveitamento em viradas nos jogos em que esteve atrás no marcador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia x Flamengo: titulares desfalcam o Rubro-Negro por suspensão
Lateral que deu assistência contra o Bahia é convocado para a Seleção
Com 13 desfalques, Bahia pode ter retorno de jogador que estava no DM

Contudo, vale ressaltar que, levando em consideração que o Bahia não apenas foi derrotado nesses confrontos, mas também conseguiu alguns empates, o índice melhora. Somando o único triunfo com os seis empates, a equipe deixou de perder em oito partidas, o que representa 41,2% de aproveitamento em resultados positivos quando saiu atrás no placar.

Jogos em que o Bahia saiu atrás em 2025:

  • Bahia 0 a 1 Atlético de Alagoinhas (time sub-20) - saiu atrás;
  • The Strongest 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
  • Vitória 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
  • Bahia 1 a 1 Mirassol - saiu atrás;
  • Cruzeiro 3 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Flamengo 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Atlético Nacional 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Grêmio 1 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Confiança 2 a 0 Bahia (time sub-20) - saiu atrás;
  • Bahia 3 a 1 Náutico - saiu atrás e venceu o jogo;
  • Fortaleza 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
  • América de Cali 2 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Bahia 3 a 3 Fluminense - saiu atrás;
  • Mirassol 5 a 1 Bahia - saiu atrás;
  • Fluminense 2 a 0 Bahia - saiu atrás;
  • Ceará 1 a 1 Bahia - saiu atrás;
  • Botafogo 2 a 1 Bahia - saiu atrás.

Próximo compromisso

Mostrando poder de reação ou não, o Bahia tem uma missão neste domingo, 5: superar os mais de dez desfalques e vencer o Flamengo. Na Arena Fonte Nova, às 18h30, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tentará derrubar o líder do Brasileirão para se manter viva na briga por uma vaga no G-4.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Botafogo Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação?
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação?
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação?
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

O que falta para o time de Rogério Ceni ter mais poder de reação?
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x