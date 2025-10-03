Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRANDE OBSTÁCULO

Bahia e Ceni precisarão superar desfalques para quebrar tabu contra o Flamengo

Desfalques, jejum histórico e 16 derrotas de Rogério Ceni pesam contra o Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/10/2025 - 10:42 h
Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca.
Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca. -

A missão do Bahia diante do Flamengo não será nada fácil. Neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, o Tricolor de Aço, repleto de desfalques, recebe o líder do Campeonato Brasileiro. Mas, além da extensa lista de ausências, o Esquadrão e Rogério Ceni precisarão superar velhos e incômodos tabus se quiserem somar três pontos.

Como a torcida azul, vermelha e branca bem sabe, tanto o Bahia quanto o técnico Rogério Ceni acumulam jejuns históricos contra o Flamengo. O Esquadrão não vence o rival desde 2019 e, desde então, soma 12 derrotas consecutivas. Já Ceni nunca venceu o rubro-negro carioca como treinador: são 16 derrotas em 16 jogos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira os tabus do Bahia e Rogério Ceni contra o Flamengo:

Jejum do Bahia contra o Flamengo

2019

  • Flamengo 3 x 1 Bahia – 32ª rodada da Série A

2020

  • Bahia 3 x 5 Flamengo – 7ª rodada da Série A
  • Flamengo 4 x 3 Bahia – 26ª rodada da Série A

2021

  • Bahia 0 x 5 Flamengo – 12ª rodada da Série A
  • Flamengo 3 x 0 Bahia – 31ª rodada da Série A

2023

  • Bahia 2 x 3 Flamengo – 6ª rodada da Série A
  • Flamengo 1 x 0 Bahia – 25ª rodada da Série A

2024

  • Flamengo 2 x 1 Bahia – 10ª rodada da Série A
  • Bahia 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2024, quartas de final (ida)
  • Flamengo 1 x 0 Bahia – Copa do Brasil 2024, quartas de final (volta)
  • Bahia 0 x 2 Flamengo – 29ª rodada da Série A

2025

  • Flamengo 1 x 0 Bahia – 8ª rodada da Série A

Jejum de Ceni contra o Flamengo

2017

  • Flamengo 2 x 0 São Paulo – 11ª rodada da Série A

2019

  • Flamengo 2 x 0 Fortaleza – 7ª rodada da Série A
  • Fortaleza 1 x 2 Flamengo – 26ª rodada da Série A
  • Cruzeiro 1 x 2 Flamengo – 20ª rodada da Série A

2020

  • Flamengo 2 x 1 Fortaleza – 8ª rodada da Série A

2021

  • São Paulo 0 x 4 Flamengo – 32ª rodada da Série A

2022

  • Flamengo 3 x 1 São Paulo – 2ª rodada da Série A
  • São Paulo 0 x 2 Flamengo – 21ª rodada da Série A
  • São Paulo 1 x 3 Flamengo – Copa do Brasil, semifinais (ida)
  • Flamengo 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil, semifinais (volta)

2023

  • Flamengo 1 x 0 Bahia – 25ª rodada da Série A

2024

  • Flamengo 2 x 1 Bahia – 10ª rodada da Série A
  • Bahia 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2024, quartas de final (ida)
  • Flamengo 1 x 0 Bahia – Copa do Brasil 2024, quartas de final (volta)
  • Bahia 0 x 2 Flamengo – 29ª rodada da Série A

2025

  • Flamengo 1 x 0 Bahia – 8ª rodada da Série A

Leia Também:

Saiu atrás, não vence! Bahia só conseguiu uma virada no ano de 2025
Bahia x Flamengo: titulares desfalcam o Rubro-Negro por suspensão
Lateral que deu assistência contra o Bahia é convocado para a Seleção

Vale destacar que, no comando do Bahia, Ceni já acumula sua maior sequência de jogos sem vencer o Flamengo. Pelo Tricolor de Aço, são seis partidas, o mesmo número de confrontos disputados quando ainda era treinador do São Paulo. Já pelo Fortaleza e pelo Cruzeiro, foram três e um jogo, respectivamente.

Clubes treinados por Ceni contra o Flamengo:

  • São Paulo – seis jogos
  • Bahia – seis jogos
  • Fortaleza – três jogos
  • Cruzeiro – um jogo

Para piorar, como se os longos tabus não fossem suficientes, o Bahia terá um grande número de desfalques para o duelo, como citado acima. Ceni não poderá contar com 13 atletas do plantel: João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga, Ruan Pablo, Kanu, David Duarte, Santiago Arias, Luciano Juba, Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Gabriel Xavier e Mateo Sanabria.

Com apenas 18 jogadores do elenco profissional disponíveis, sendo quatro considerados titulares absolutos — Ronaldo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Willian José —, o técnico Rogério Ceni afirmou que “vai quebrar a cabeça para montar o time” contra o Flamengo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão campeonato brasileiro flamengo Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca.
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca.
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca.
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x