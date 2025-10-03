Bahia e Ceni precisarão superar desfalques para quebrar tabu contra o Flamengo

Com 13 desfalques, o Bahia recebe o líder Flamengo e terá que superar um tabu de 12 derrotas seguidas. O técnico Rogério Ceni também busca a 1ª vitória em 17 jogos contra o time carioca. - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A missão do Bahia diante do Flamengo não será nada fácil. Neste domingo, 5, às 18h30, na Arena Fonte Nova, o Tricolor de Aço, repleto de desfalques, recebe o líder do Campeonato Brasileiro. Mas, além da extensa lista de ausências, o Esquadrão e Rogério Ceni precisarão superar velhos e incômodos tabus se quiserem somar três pontos.

Como a torcida azul, vermelha e branca bem sabe, tanto o Bahia quanto o técnico Rogério Ceni acumulam jejuns históricos contra o Flamengo. O Esquadrão não vence o rival desde 2019 e, desde então, soma 12 derrotas consecutivas. Já Ceni nunca venceu o rubro-negro carioca como treinador: são 16 derrotas em 16 jogos.

Confira os tabus do Bahia e Rogério Ceni contra o Flamengo:

Jejum do Bahia contra o Flamengo

2019

Flamengo 3 x 1 Bahia – 32ª rodada da Série A

2020

Bahia 3 x 5 Flamengo – 7ª rodada da Série A

Flamengo 4 x 3 Bahia – 26ª rodada da Série A

2021

Bahia 0 x 5 Flamengo – 12ª rodada da Série A

Flamengo 3 x 0 Bahia – 31ª rodada da Série A

2023

Bahia 2 x 3 Flamengo – 6ª rodada da Série A

Flamengo 1 x 0 Bahia – 25ª rodada da Série A

2024

Flamengo 2 x 1 Bahia – 10ª rodada da Série A

Bahia 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2024, quartas de final (ida)

Flamengo 1 x 0 Bahia – Copa do Brasil 2024, quartas de final (volta)

Bahia 0 x 2 Flamengo – 29ª rodada da Série A

2025

Flamengo 1 x 0 Bahia – 8ª rodada da Série A

Jejum de Ceni contra o Flamengo

2017

Flamengo 2 x 0 São Paulo – 11ª rodada da Série A

2019

Flamengo 2 x 0 Fortaleza – 7ª rodada da Série A

Fortaleza 1 x 2 Flamengo – 26ª rodada da Série A

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo – 20ª rodada da Série A

2020

Flamengo 2 x 1 Fortaleza – 8ª rodada da Série A

2021

São Paulo 0 x 4 Flamengo – 32ª rodada da Série A

2022

Flamengo 3 x 1 São Paulo – 2ª rodada da Série A

São Paulo 0 x 2 Flamengo – 21ª rodada da Série A

São Paulo 1 x 3 Flamengo – Copa do Brasil, semifinais (ida)

Flamengo 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil, semifinais (volta)

2023

Flamengo 1 x 0 Bahia – 25ª rodada da Série A

2024

Flamengo 2 x 1 Bahia – 10ª rodada da Série A

Bahia 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2024, quartas de final (ida)

Flamengo 1 x 0 Bahia – Copa do Brasil 2024, quartas de final (volta)

Bahia 0 x 2 Flamengo – 29ª rodada da Série A

2025

Flamengo 1 x 0 Bahia – 8ª rodada da Série A

Vale destacar que, no comando do Bahia, Ceni já acumula sua maior sequência de jogos sem vencer o Flamengo. Pelo Tricolor de Aço, são seis partidas, o mesmo número de confrontos disputados quando ainda era treinador do São Paulo. Já pelo Fortaleza e pelo Cruzeiro, foram três e um jogo, respectivamente.

Clubes treinados por Ceni contra o Flamengo:

São Paulo – seis jogos

Bahia – seis jogos

Fortaleza – três jogos

Cruzeiro – um jogo

Para piorar, como se os longos tabus não fossem suficientes, o Bahia terá um grande número de desfalques para o duelo, como citado acima. Ceni não poderá contar com 13 atletas do plantel: João Paulo, Erick, Caio Alexandre, Erick Pulga, Ruan Pablo, Kanu, David Duarte, Santiago Arias, Luciano Juba, Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Gabriel Xavier e Mateo Sanabria.

Com apenas 18 jogadores do elenco profissional disponíveis, sendo quatro considerados titulares absolutos — Ronaldo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Willian José —, o técnico Rogério Ceni afirmou que “vai quebrar a cabeça para montar o time” contra o Flamengo.