Bahia desfalcado consegue vencer o Flamengo? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão, em um desafio gigantesco para o Esquadrão. Com dez desfalques confirmados, cinco por suspensão e cinco por lesão, além de outras três dúvidas, o Bahia encara o líder Rubro-Negro na Fonte Nova neste domingo, 5, às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Mengão, e por 2 a 1 no placar final. "No histórico entre eles, o Flamengo domina: venceu a maioria dos confrontos recentes, especialmente quando visita ou em duelos importantes", afirma.

"O Bahia, jogando em casa, precisa buscar os pontos para se firmar em posições de acesso ou competições internacionais — motivação alta. Vejo um jogo equilibrado, mas com controle do Flamengo sobretudo no segundo tempo, quando costuma impor melhor ritmo", avalia.

"O Bahia vai tentar usar os espaços e aproveitar momentos de transição, mas pode sofrer nos ajustes táticos rubro-negros. O Bahia marca primeiro (num chute de fora ou bola parada), empolga a torcida", projeta.

"O Flamengo reage no primeiro tempo e empata ainda antes do intervalo. No segundo tempo, com mais profundidade e paciência, o Flamengo vira com um gol de contra-ataque ou em jogada entrelinhas", acredita.

Já para a Meta AI, mesmo vencedor, mas com 2 a 0 no placar: "O Flamengo é o líder do campeonato e tem um desempenho sólido em jogos recentes, enquanto o Bahia está em 6º lugar com 40 pontos".

"O histórico entre as equipes é favorável ao Flamengo, que também tem a melhor campanha como visitante e pode usar essa vantagem para pressionar o Bahia e buscar a vitória", analisa.

"A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", finaliza.