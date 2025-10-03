Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Brasileirão: zagueiro do Vitória entra para Seleção da Rodada após gol

Defensor foi eleito o melhor jogador da partida no Barradão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/10/2025 - 20:49 h
Zé Marcos em campo pelo Vitória
Zé Marcos em campo pelo Vitória -

O zagueiro Zé Marcos, do Vitória, apareceu no time ideal da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro do aplicativo 'SofaScore'. O defensor marcou pela primeira vez pelo Rubro-Negro e liderou o resultado positivo, que venceu o Ceará por 1 a 0, no Barradão, nesta quinta-feira, 2.

Além do gol, o jogador de 27 anos fez oito cortes, uma interceptação, um desarme e apenas um drible sofrido durante o jogo. Sem fazer nenhuma falta, o atleta ainda venceu quatro duelos pelo chão, cinco pelo alto, e foi eleito o melhor jogador da partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista o tento marcado por Zé Marcos:

"Que o jogo de hoje nos dê moral e confiança para buscar essa vitória fora de casa. É muito difícil jogar lá contra o Vasco, mas acredito que agora é crucial a gente conseguir esses três pontos também", disse o zagueiro após a vitória no Barradão.

O volante Lourenço, do Ceará, também está presente no "Time da Rodada", assim como o uruguaio Santi Rodríguez, autor de um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Bahia.

Confira:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

vitória Vitória x Ceará Zé Marcos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Marcos em campo pelo Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Zé Marcos em campo pelo Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Zé Marcos em campo pelo Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Zé Marcos em campo pelo Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x