ESPORTES
Brasileirão: zagueiro do Vitória entra para Seleção da Rodada após gol
Defensor foi eleito o melhor jogador da partida no Barradão
Por Lucas Vilas Boas
O zagueiro Zé Marcos, do Vitória, apareceu no time ideal da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro do aplicativo 'SofaScore'. O defensor marcou pela primeira vez pelo Rubro-Negro e liderou o resultado positivo, que venceu o Ceará por 1 a 0, no Barradão, nesta quinta-feira, 2.
Além do gol, o jogador de 27 anos fez oito cortes, uma interceptação, um desarme e apenas um drible sofrido durante o jogo. Sem fazer nenhuma falta, o atleta ainda venceu quatro duelos pelo chão, cinco pelo alto, e foi eleito o melhor jogador da partida.
Assista o tento marcado por Zé Marcos:
Vitória 1x0 Ceará— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 2, 2025
⚽️ Zé Marcos
🥾 Lucas Halter
🏆 Brasileirão Série A | 26ª rodada
pic.twitter.com/DFmRdXN4Be
"Que o jogo de hoje nos dê moral e confiança para buscar essa vitória fora de casa. É muito difícil jogar lá contra o Vasco, mas acredito que agora é crucial a gente conseguir esses três pontos também", disse o zagueiro após a vitória no Barradão.
O volante Lourenço, do Ceará, também está presente no "Time da Rodada", assim como o uruguaio Santi Rodríguez, autor de um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Bahia.
Confira:
O que achou do time? Sentiu falta de alguém? 🤔🤔— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 3, 2025
O Time da Rodada do @Brasileirao 2025 de acordo com as maiores Notas Sofascore! 🔥🔥
📲 Confira todas as Nota da rodada no app! pic.twitter.com/iCXRSxI7ai
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes