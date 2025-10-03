Brasileirão: zagueiro do Vitória entra para Seleção da Rodada após gol

Zé Marcos em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O zagueiro Zé Marcos, do Vitória, apareceu no time ideal da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro do aplicativo 'SofaScore'. O defensor marcou pela primeira vez pelo Rubro-Negro e liderou o resultado positivo, que venceu o Ceará por 1 a 0, no Barradão, nesta quinta-feira, 2.

Além do gol, o jogador de 27 anos fez oito cortes, uma interceptação, um desarme e apenas um drible sofrido durante o jogo. Sem fazer nenhuma falta, o atleta ainda venceu quatro duelos pelo chão, cinco pelo alto, e foi eleito o melhor jogador da partida.

"Que o jogo de hoje nos dê moral e confiança para buscar essa vitória fora de casa. É muito difícil jogar lá contra o Vasco, mas acredito que agora é crucial a gente conseguir esses três pontos também", disse o zagueiro após a vitória no Barradão.



O volante Lourenço, do Ceará, também está presente no "Time da Rodada", assim como o uruguaio Santi Rodríguez, autor de um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Bahia.

